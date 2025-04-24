Где живут самые одинокие люди, – исследование

Райские пейзажи и обилие солнечного света в Греции и на Кипре – не гарантия того, что человек, находясь в такой красоте, будет по-настоящему счастлив. Именно там живет самое большое количество людей, которые чувствуют себя одинокими.

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Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на исследование группы ученых из Университета Эмори.

Опросив 64 тысячи человек 29 стран и изучив их показатели одиночества, они пришли к выводу, что именно Кипр и Греция – клондайки одиноких душ. Третье и четвертое место заняли Словакия и Италия, а США замкнули первую пятерку.

Хотя пожилые люди часто говорят, что чувствуют себя наиболее одинокими, результаты исследования показали, что в Штатах больше одиноких людей среднего возраста по сравнению со всеми другими странами – за исключением Нидерландов.

"Существует общее мнение, что люди становятся более одинокими с возрастом, но на самом деле в США все наоборот: люди среднего возраста более одиноки, чем представители старшего поколения", — говорит доктор Робин Ричардсон, профессор Университета Эмори. Не состоять в браке, быть безработным, иметь проблемы с психическим здоровьем и плохое самочувствие — вот что заставляет людей, находящихся в расцвете сил, чувствовать себя несчастными и одинокими в Америке.

В свою очередь доктор Эстабан Кальво добавил:

"Наши результаты показывают, что одиночество — это не только проблема позднего возраста. На самом деле, многие люди среднего возраста, часто совмещающие работу, уход и изоляцию, на удивление уязвимы и нуждаются в целенаправленном вмешательстве так же, как и пожилые люди".

Тем не менее те же самые причины заставляют пожилых людей в других странах чувствовать себя изолированными, что может говорить о всемирной эпидемии одиночества.

10 самых одиноких стран (от наиболее до наименее одиноких)

Греция Кипр Словакия Италия США Израиль Чехия Румыния Болгария Латвия

Новый тип одиночества

Хотя это исследование указывает на то, что как люди среднего, так и пожилого возраста чувствуют себя наиболее замкнутыми, особый тип одиночества недавно поразил женщин в возрасте 30 лет. В социальных сетях это известно как "синдром упущенной выгоды для девушек". Так называют страх упустить сплоченные женские дружеские группы, часто изображаемые в СМИ.

Популярные телешоу, такие как "Секс в большом городе", выдвигают женскую дружбу на первый план, заставляя многих молодых женщин чувствовать себя подавленными, если у них нет своей собственной компании типа Шарлотты, Саманты, Кэрри и Миранды.,

"Я часто так себя чувствую, и это заставило меня делать много вещей в одиночку. И это меня вполне устраивает. Но именно в такие моменты вы бы оценили компанию. Я думаю, что нас, девочек, часто заставляют верить, что нам нужна группа. Нам постоянно говорят о важности "девичества" и наличия надежного круга друзей, с которыми можно обсуждать жизненные проблемы и отношения", – рассуждает 27-летняя Элиза Беккер.

Ранее Фокус писал, почему пожилые одинокие японцы выбирают жизнь в тюрьме.