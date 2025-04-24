Де живуть найсамотніші люди, — дослідження

Райські краєвиди і велика кількість сонячного світла в Греції та на Кіпрі — не гарантія того, що людина, перебуваючи в такій красі, буде по-справжньому щасливою. Саме там живе найбільша кількість людей, які почуваються самотніми.

Related video

Про це повідомляє The New York Post з посиланням на дослідження групи вчених з Університету Еморі.

Опитавши 64 тисячі осіб 29 країн і вивчивши їхні показники самотності, вони дійшли висновку, що саме Кіпр і Греція — клондайки самотніх душ. Третє і четверте місце посіли Словаччина та Італія, а США замкнули першу п'ятірку.

Хоча літні люди часто кажуть, що почуваються найбільш самотніми, результати дослідження показали, що у Штатах більше самотніх людей середнього віку порівняно з усіма іншими країнами — за винятком Нідерландів.

"Існує загальна думка, що люди стають більш самотніми з віком, але насправді в США все навпаки: люди середнього віку більш самотні, ніж представники старшого покоління", — каже доктор Робін Річардсон, професор Університету Еморі. Не бути одруженим, бути безробітним, мати проблеми з психічним здоров'ям і погане самопочуття — ось що змушує людей, які перебувають у розквіті сил, почуватися нещасними і самотніми в Америці.

Зі свого боку доктор Естабан Кальво додав:

"Наші результати показують, що самотність — це не тільки проблема пізнього віку. Насправді, багато людей середнього віку, які часто поєднують роботу, догляд та ізоляцію, напрочуд вразливі й потребують цілеспрямованого втручання так само, як і люди похилого віку".

Проте ті ж самі причини змушують літніх людей в інших країнах почуватися ізольованими, що може свідчити про всесвітню епідемію самотності.

10 найбільш самотніх країн (від найбільш до найменш самотніх)

Греція Кіпр Словаччина Італія США Ізраїль Чехія Румунія Болгарія Латвія

Новий тип самотності

Хоча це дослідження вказує на те, що як люди середнього, так і похилого віку почуваються найбільш замкнутими, особливий тип самотності нещодавно вразив жінок віком 30 років. У соціальних мережах це відомо як "синдром втраченої вигоди для дівчат". Так називають страх втратити згуртовані жіночі дружні групи, часто зображувані в ЗМІ.

Популярні телешоу, як-от "Секс і місто", висувають жіночу дружбу на перший план, змушуючи багатьох молодих жінок почуватися пригніченими, якщо у них немає своєї власної компанії на кшталт Шарлотти, Саманти, Керрі та Міранди,

"Я часто так почуваюся, і це змусило мене робити багато речей поодинці. І це мене цілком влаштовує. Але саме в такі моменти ви б оцінили компанію. Я думаю, що нас, дівчаток, часто змушують вірити, що нам потрібна група. Нам постійно говорять про важливість "дівоцтва" і наявності надійного кола друзів, з якими можна обговорювати життєві проблеми і стосунки", — міркує 27-річна Еліза Беккер.

Раніше Фокус писав, чому літні самотні японці обирають життя у в'язниці.