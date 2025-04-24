Де живуть найсамотніші люди, — дослідження
Райські краєвиди і велика кількість сонячного світла в Греції та на Кіпрі — не гарантія того, що людина, перебуваючи в такій красі, буде по-справжньому щасливою. Саме там живе найбільша кількість людей, які почуваються самотніми.
Про це повідомляє The New York Post з посиланням на дослідження групи вчених з Університету Еморі.
Опитавши 64 тисячі осіб 29 країн і вивчивши їхні показники самотності, вони дійшли висновку, що саме Кіпр і Греція — клондайки самотніх душ. Третє і четверте місце посіли Словаччина та Італія, а США замкнули першу п'ятірку.
Хоча літні люди часто кажуть, що почуваються найбільш самотніми, результати дослідження показали, що у Штатах більше самотніх людей середнього віку порівняно з усіма іншими країнами — за винятком Нідерландів.
"Існує загальна думка, що люди стають більш самотніми з віком, але насправді в США все навпаки: люди середнього віку більш самотні, ніж представники старшого покоління", — каже доктор Робін Річардсон, професор Університету Еморі. Не бути одруженим, бути безробітним, мати проблеми з психічним здоров'ям і погане самопочуття — ось що змушує людей, які перебувають у розквіті сил, почуватися нещасними і самотніми в Америці.
Зі свого боку доктор Естабан Кальво додав:
"Наші результати показують, що самотність — це не тільки проблема пізнього віку. Насправді, багато людей середнього віку, які часто поєднують роботу, догляд та ізоляцію, напрочуд вразливі й потребують цілеспрямованого втручання так само, як і люди похилого віку".
Проте ті ж самі причини змушують літніх людей в інших країнах почуватися ізольованими, що може свідчити про всесвітню епідемію самотності.
10 найбільш самотніх країн (від найбільш до найменш самотніх)
- Греція
- Кіпр
- Словаччина
- Італія
- США
- Ізраїль
- Чехія
- Румунія
- Болгарія
- Латвія
Новий тип самотності
Хоча це дослідження вказує на те, що як люди середнього, так і похилого віку почуваються найбільш замкнутими, особливий тип самотності нещодавно вразив жінок віком 30 років. У соціальних мережах це відомо як "синдром втраченої вигоди для дівчат". Так називають страх втратити згуртовані жіночі дружні групи, часто зображувані в ЗМІ.
Популярні телешоу, як-от "Секс і місто", висувають жіночу дружбу на перший план, змушуючи багатьох молодих жінок почуватися пригніченими, якщо у них немає своєї власної компанії на кшталт Шарлотти, Саманти, Керрі та Міранди,
"Я часто так почуваюся, і це змусило мене робити багато речей поодинці. І це мене цілком влаштовує. Але саме в такі моменти ви б оцінили компанію. Я думаю, що нас, дівчаток, часто змушують вірити, що нам потрібна група. Нам постійно говорять про важливість "дівоцтва" і наявності надійного кола друзів, з якими можна обговорювати життєві проблеми і стосунки", — міркує 27-річна Еліза Беккер.
Раніше Фокус писав, чому літні самотні японці обирають життя у в'язниці.