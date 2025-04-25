25 апреля 2025 года: апостола Марка — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя давать кому-то советы и выливать воду без надобности. Если в этот день ясная погода — будет жаркое лето.
Что случилось 25 апреля?
Сегодня православная церковь чтит память апостола и евангелиста Марка. Он был одним из 70 апостолов и проживал в Иерусалиме. Апостол Петр привел его к Христу. Когда Петр и Марк находились в Риме, христиане попросили Марка записать все, что он знает о Господе — так появилось Евангелие от Марка. Святой также проповедовал в Египте, где он основал одну из первых церквей. Однако язычники, преобладающие в Египте, решили убить Марка во время священного праздника, который совпадал с Пасхой. Они ворвались в храм после богослужения, схватили апостола и мучили его долгое время. Святой умер, молясь Богу и выражая благодарность за свои страдания.
Что нельзя делать 25 апреля:
- давать кому-то советы;
- строить планы на будущее;
- выливать воду без надобности;
- снимать паутину дома.
Народные приметы и поверья:
- ясная погода — будет жаркое лето;
- звездное небо к хорошему урожаю хлеба;
- дождливый день — будет мало меда;
- если еще не зацвели яблони, то урожай яблок будет слабым.
День ангела празднуют:
Василий, Иоанна, Иосиф, Магдалена, Мария, Марк, Марфа, Ника, Никодим, Саломия, Сергей, Сильвестр, Тамара.
Родились 25 апреля:
1214 год — Людовик IX, король Франции (1226—1270), руководитель 7-го и 8-го крестовых походов;
1940 год — Аль Пачино, американский актер, кинорежиссер и сценарист, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.
Также в этот день:
1507 год — немецкий картограф Мартин Вальдземюллер назвал недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи;
1719 год — в Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо";
1826 год — в Великобритании получен патент на первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;
1901 год — в штате Нью-Йорк впервые в мире ввели автомобильные номера;
1994 год — создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
Также Фокус писал церковный календарь на апрель 2025 года.