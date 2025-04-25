25 апреля 2025 года: апостола Марка — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя давать кому-то советы и выливать воду без надобности. Если в этот день ясная погода — будет жаркое лето.

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Что случилось 25 апреля?

Сегодня православная церковь чтит память апостола и евангелиста Марка. Он был одним из 70 апостолов и проживал в Иерусалиме. Апостол Петр привел его к Христу. Когда Петр и Марк находились в Риме, христиане попросили Марка записать все, что он знает о Господе — так появилось Евангелие от Марка. Святой также проповедовал в Египте, где он основал одну из первых церквей. Однако язычники, преобладающие в Египте, решили убить Марка во время священного праздника, который совпадал с Пасхой. Они ворвались в храм после богослужения, схватили апостола и мучили его долгое время. Святой умер, молясь Богу и выражая благодарность за свои страдания.

Что нельзя делать 25 апреля:

давать кому-то советы;

строить планы на будущее;

выливать воду без надобности;

снимать паутину дома.

Народные приметы и поверья:

ясная погода — будет жаркое лето;

звездное небо к хорошему урожаю хлеба;

дождливый день — будет мало меда;

если еще не зацвели яблони, то урожай яблок будет слабым.

День ангела празднуют:

Василий, Иоанна, Иосиф, Магдалена, Мария, Марк, Марфа, Ника, Никодим, Саломия, Сергей, Сильвестр, Тамара.

Родились 25 апреля:

1214 год — Людовик IX, король Франции (1226—1270), руководитель 7-го и 8-го крестовых походов;

1940 год — Аль Пачино, американский актер, кинорежиссер и сценарист, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.

Также в этот день:

1507 год — немецкий картограф Мартин Вальдземюллер назвал недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи;

1719 год — в Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо";

1826 год — в Великобритании получен патент на первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1901 год — в штате Нью-Йорк впервые в мире ввели автомобильные номера;

1994 год — создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Также Фокус писал церковный календарь на апрель 2025 года.