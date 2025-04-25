25 квітня 2025 року: апостола Марка — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна давати комусь поради і виливати воду без потреби. Якщо цього дня ясна погода — буде спекотне літо.

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Що сталося 25 квітня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола і євангеліста Марка. Він був одним із 70 апостолів і проживав у Єрусалимі. Апостол Петро привів його до Христа. Коли Петро і Марк перебували в Римі, християни попросили Марка записати все, що він знає про Господа — так з'явилося Євангеліє від Марка. Святий також проповідував у Єгипті, де він заснував одну з перших церков. Однак язичники, які переважали в Єгипті, вирішили вбити Марка під час священного свята, яке збігалося з Великоднем. Вони увірвалися до храму після богослужіння, схопили апостола і мучили його довгий час. Святий помер, молячись Богу і висловлюючи подяку за свої страждання.

Що не можна робити 25 квітня:

давати комусь поради;

будувати плани на майбутнє;

виливати воду без потреби;

знімати павутину вдома.

Народні прикмети та повір'я:

ясна погода — буде спекотне літо;

зоряне небо — до гарного врожаю хліба;

дощовий день — буде мало меду;

якщо ще не зацвіли яблуні, то врожай яблук буде слабким.

День ангела святкують:

Василь, Іоанна, Йосип, Магдалена, Марія, Марк, Марфа, Ніка, Никодим, Никодим, Саломія, Сергій, Сильвестр, Тамара.

Народилися 25 квітня:

1214 рік — Людовик IX, король Франції (1226-1270), керівник 7-го і 8-го хрестових походів;

1940 рік — Аль Пачіно, американський актор, кінорежисер і сценарист, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" тощо.

Також цього дня:

1507 рік — німецький картограф Мартін Вальдземюллер назвав нещодавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі;

1719 рік — у Лондоні вийшло перше видання роману Даніеля Дефо "Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо";

1826 рік — у Великій Британії отримано патент на перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;

1901 рік — у штаті Нью-Йорк уперше у світі ввели автомобільні номери;

1994 рік — створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

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