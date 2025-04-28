"Опустошение": чем новый фильм с Томом Харди впечатлил критиков

На днях стриминговый сервис Netflix представил американо-британский боевик "Опустошение" с Томом Харди в главной роли. Спустя три дня после премьеры картина собрала 65% свежести на Rotten Tomatoes и разделила мнения критиков.

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Фокус разбирался, что говорят обозреватели о новой работе Гарета Эванса ("Рейд: Искупление" (2011) и "Рейд 2" (2014)) "Опустошение" 2025.

О чем фильм "Опустошение" 2025?

В центре сюжета триллера "Опустошение" – опытный и матерый детектив полиции Патрик Уокер. У него проблемы в семье и нелюбимая работа на кандидата в мэры Лоуренса Бомонта. В какой-то момент в городе случается перестрелка наркодилеров, которая потрясла общественность.

Уокер берется распутывать это дело и выясняет, что в нем замешан сын Бомонта, причем речь идет не только о наркотиках, но и убийстве сына главы триады. Лоуренс просит Патрика найти и спасти его непутевого отпрыска, пообещав, что после этого их сотрудничество прекратится.

Взявшись за расследование, главный герой понимает, что за перестрелкой стоит хитроумная паутина коррупционного заговора, опутавшая не только наркоторговцев, но и высокопоставленных чиновников, которые готовы пойти на все, чтобы защитить свои интересы.

Патрик начинает распутывать сложные связи между преступными группировками и политическими элитами, сталкиваясь с предательством и ложью на каждом шагу. Его расследование приводит к неожиданным открытиям, и Уокер осознает, что его собственная жизнь находится под угрозой. В конечном итоге он осознает, что настоящая борьба ведется не только с преступностью, но и с системой, которая ее порождает.

Критики уже отмечают, что Харди вернулся во взрослое кино из "детсадовского"Ю типа "Венома" и показал на экране сильного и целеустремленного героя.

Кроме него, в фильме снимались Джесси Мей Ли, Джастин Корнуэлл, Келин Сепульведа, Луис Гусман, Йео Ян Янн, Тимоти Олифант и Форест Уитакер.

Фильм "Опустошение" 2025: что сказали критики

Обозреватели в большинстве дали больше положительных оценок боевику.

"Это захватывающий трактат о том, что спасение достижимо даже для худших из худших — до тех пор, пока они готовы искупить свои грехи, выдержав испытание ужасного насилия", – пишет Ник Шагер для

The Daily Beast. Он уверен, что у Гарета Эванса мало равных, когда дело доходит до экстремальной, сложной бойни.

"Гарет Эванс — один из моих любимых режиссеров боевиков всех времен. Том Харди — один из моих любимых актеров всех времен…. Будучи перфекционистом, он (Эванс) не мог выпустить фильм, пока не был им удовлетворен, тем самым не давая ему померкнуть", – добавляет Прамит Чаттерджи в обзоре для Digital Mafia Talkies.

Роберт Дэниелс в колонке для New York Times отмечает, что "Опустошение" прекрасно своими сценами резни.

"Бандиты врываются в окна и вылезают через половицы, гарпуны и крюки используются в качестве оружия. В некоторых моментах кнуты привносят безумную неистовость, в то время как замедленная съемка в других случаях придает жестокому насилию опьяняющий блеск. Хотя персонажи легко забываются, резня захватывает", – пишет он.

А вот обозреватель Мануэль Сао Бенто – не в восторге от картины.

"Стиль без ясности, действие без эмоций, насилие без воздействия. Фильм, который должен был стать настоящим захватывающим приключением, в итоге оказался поверхностным безумием, которое — даже для фанатов, жаждущих кровавых зрелищ — вряд ли преподнесет сюрпризы", – категоричен он.

Ему вторит Питер Брэдшоу из Guardian:

"Эванс, конечно, привносит безумие и насилие, но, на мой взгляд, без стильных боевых искусств его фильмов "Рейд" и без какого-либо правдоподобного ощущения, что что-то правдоподобно поставлено на карту".

Ранее Фокус писал, чем фильм "Электрический штат" не понравился критикам.