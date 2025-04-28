"Спустошення": чим новий фільм із Томом Гарді вразив критиків

Днями стримінговий сервіс Netflix представив американо-британський бойовик "Спустошення" з Томом Гарді в головній ролі. Через три дні після прем'єри картина зібрала 65% свіжості на Rotten Tomatoes і розділила думки критиків.

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Фокус розбирався, що говорять оглядачі про нову роботу Гарета Еванса ("Рейд: Спокута" (2011) і "Рейд 2" (2014)) "Спустошення" 2025 року.

Про що фільм "Спустошення" 2025?

У центрі сюжету трилера "Спустошення" — досвідчений детектив поліції Патрік Вокер. У нього проблеми в сім'ї та ненависна робота на кандидата в мери Лоуренса Бомонта. У якийсь момент у місті трапляється перестрілка наркодилерів, яка потрясла громадськість.

Вокер береться розплутувати цю справу і з'ясовує, що до неї причетний син Бомонта, причому йдеться не тільки про наркотики, а й про вбивство сина глави тріади. Лоуренс просить Патріка знайти і врятувати його недолугого сина, пообіцявши, що після цього їхня співпраця припиниться.

Взявшись за розслідування, головний герой розуміє, що за перестрілкою стоїть хитромудре павутиння корупційної змови, яке обплутало не тільки наркоторговців, а й високопосадовців, готових піти на все, щоб захистити свої інтереси.

Патрік починає розплутувати складні зв'язки між злочинними угрупованнями і політичними елітами, стикаючись зі зрадою і брехнею на кожному кроці. Його розслідування призводить до несподіваних відкриттів, і Вокер усвідомлює, що його власне життя перебуває під загрозою. Зрештою він усвідомлює, що справжня боротьба ведеться не тільки зі злочинністю, а й із системою, яка її породжує.

Критики вже відзначають, що Гарді повернувся в доросле кіно з "дитсадівського" типу "Венома" і показав на екрані сильного і цілеспрямованого героя.

Крім нього, у фільмі знімалися Джессі Мей Лі, Джастін Корнуелл, Келін Сепульведа, Луїс Гусман, Йео Ян Янн, Тімоті Оліфант і Форест Вітакер.

Фільм "Спустошення" 2025: що сказали критики

Оглядачі в більшості дали більше позитивних оцінок бойовику.

"Це захоплюючий трактат про те, що порятунок досяжний навіть для найгірших з найгірших — доти, доки вони готові спокутувати свої гріхи, витримавши випробування жахливого насильства", — пише Нік Шагер для

The Daily Beast. Він упевнений, що у Гарета Еванса мало рівних, коли справа доходить до екстремальної, складної бійні.

"Гарет Еванс — один із моїх улюблених режисерів бойовиків усіх часів. Том Гарді — один із моїх улюблених акторів усіх часів.... Будучи перфекціоністом, він (Еванс) не міг випустити фільм, поки не був ним задоволений, тим самим не даючи йому померкнути", — додає Праміт Чаттерджі в огляді для Digital Mafia Talkies.

Роберт Деніелс у колонці для New York Times зазначає, що "Спустошення" прекрасне своїми сценами різанини.

"Бандити вриваються у вікна і вилазять через мостини, гарпуни і гаки використовуються як зброя. У деяких моментах батоги привносять божевільну шаленість, тоді як сповільнена зйомка в інших випадках надає жорстокому насильству п'янкого блиску. Хоча персонажі легко забуваються, різанина захоплює", — пише він.

А ось оглядач Мануель Сао Бенто — не в захваті від картини.

"Стиль без ясності, дія без емоцій, насильство без впливу. Фільм, який мав стати справжньою захопливою пригодою, у підсумку виявився поверхневим божевіллям, яке — навіть для фанатів, спраглих до кривавих видовищ, — навряд чи піднесе сюрпризи", — категоричний він.

Йому вторить Пітер Бредшоу з Guardian:

"Еванс, звісно, привносить безумство і насильство, але, на мій погляд, без стильних бойових мистецтв його фільмів "Рейд" і без будь-якого правдоподібного відчуття, що щось правдоподібно поставлено на карту".

Раніше Фокус писав, чим фільм "Електричний штат" не сподобався критикам.