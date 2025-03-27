Лідер тижня на Netflix із розгромною критикою: що не так із фільмом "Електричний штат"

Картина з бюджетом у $320 мільйонів сподобалася передплатникам Netflix, але абсолютно не вразила критиків, які рознесли її в пух і прах.

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Художній фільм братів Руссо "Електричний штат" у жанрі постапокаліптичної фантастики, що вийшов на стримінговій платформі Netflix 14 березня, уже два тижні перебуває на першому місці в Топ-10 тижня. Він набрав 22,5 млн переглядів і 48 млн годин переглядів на популярному сервісі. Фокус розбирався, чим відзначилася ця картина.

Науково-фантастичний блокбастер заснований на однойменному графічному романі шведського художника Саймона Столенхага 2018 року. Джо і Ентоні Руссо, яких називають головними режисерами Marvel, переосмислили першоджерело, перетворивши гнітюче оповідання на ретрофутуристичне роуд-муві. Особливої атмосфери фільму надають ідеально промальовані гігантські роботи і нереально красиві руїни цивілізації.

Події стрічки розвиваються у США 1997 року після глобальної катастрофи, коли людство опинилося на межі зникнення, а міста перетворилися на занедбані руїни. Цьому передувала війна роботів-дроїдів, які були створені для фізичної праці, але набули свідомості і пішли проти людства, і людей, де програли. Тепер вони живуть у величезній резервації на південному заході Америки, відомій як "Зона виключення".

Мішель Грін (Міллі Боббі Браун), дівчинка з важким дитинством, знаходить у своєму будинку робота-втікача на прізвисько Космо, який просить у неї допомоги. Усередині цього механічного тіла, як з'ясовує Мішель, знаходиться свідомість її брата Кріса, якого дівчинка вважала давно загиблим. Фізичне тіло Кріса теж збереглося, але щоб знайти його, андроїд і Мішель повинні проникнути в Зону відчуження. За допомогою контрабандиста Кітса (Кріс Претт) їм вдається потрапити за кордон Зони. Тепер навколо них величезна і небезпечна територія, на якій роботи встановили свої правила.

Картина може похвалитися не тільки візуальною складовою, а й колосальним бюджетом у $320 млн.

Головні ролі у фільмі зіграли Міллі Боббі Браун і Кріс Претт

Розгромна критика

Попри глядацькі симпатії на платформі Netflix, на сайті-агрегаторі Rotten Tomatoes фільм зібрав лише 15% свіжості, що є дуже поганим показником. Не в захваті від нього і критики.

""Електричний штат" так відкрито прагне задовольнити якомога більше демографічних груп глядачів, що він доводить своє власне послання: світ, залежний від ділових інтересів і технологічної оптимізації, притупляє мистецький потенціал і людську винахідливість", — пише Ширлі Лі для The Atlantic.

Йому вторить Ел Олександр.

"Для більш задовольняючого кібернетичного досвіду спробуйте переключитися з Netflix на Peacock, де на вас чекає набагато якісніший "Дикий робот". Принаймні, він принесе вам більше задоволення за ваші гроші, ніж малопотужний "Електричний штат", — міркує він у колонці для Movies Thru the Spectrum.

"Новий фільм братів Руссо намагається об'єднати антиутопію і драму в дорожній подорожі апокаліптичною Америкою. Але "Електричний штат" розвалюється через паршивий сценарій і посередню гру", — каже Аглая Берлутті, оглядач іспаномовного El estímulo.

Раніше Фокус писав, чому варто подивитися фільм "Криптоафера" від Netflix.