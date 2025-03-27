Лидер недели на Netflix с разгромной критикой: что не так с фильмом "Электрический штат"

Картина с бюджетом в $320 миллионов понравилась подписчикам Netflix, но совершенно не впечатлила критиков, которые разнесли ее в пух и прах.

Related video

Художественный фильм братьев Руссо "Электрический штат" в жанре постапокалиптической фантастики, который вышел на стриминговой платформе Netflix 14 марта, уже две недели находится на первом месте в Топ-10 недели. Он набрал 22,5 млн просмотров и 48 млн часов просмотров на популярном сервисе. Фокус разбирался, чем отличилась эта картина.

Научно-фантастический блокбастер основан на одноименном графическом романе шведского художника Саймона Столенхага 2018 года. Джо и Энтони Руссо, которых называют главными режиссерами Marvel, переосмыслили первоисточник, превратив гнетущее повествование в ретрофутуристический роуд-муви. Особую атмосферу фильму придают идеально прорисованные гигантские роботы и нереально красивые руины цивилизации.

События ленты развиваются в США 1997 года после глобальной катастрофы, когда человечество оказалось на грани исчезновения, а города превратились в заброшенные руины. Этому предшествовала война роботов-дроидов, которые были созданы для физического труда, но обрели сознание и пошли против человечества, и людей, где програли. Теперь они живут в огромной резервации на юго-западе Америки, известной как "Зона исключения".

Мишель Грин (Милли Бобби Браун), девочка с трудным детством, обнаруживает в своем доме сбежавшего робота по кличке Космо, который просит у нее помощи. Внутри этого механического тела, как выясняет Мишель, находится сознание ее брата Криса, которого девочка считала давно погибшим. Физическое тело Криса тоже сохранилось, но чтобы найти его, андроид и Мишель должны проникнуть в Зону отчуждения. С помощью контрабандиста Китса (Крис Прэтт)им удается попасть за границу Зоны. Теперь вокруг них огромная и опасная территория, на которой роботы установили свои правила.

Картина может похвастаться не только визуальной составляющей, но и колоссальным бюджетом в $320 млн.

Главные роли в фильме сыграли Милли Бобби Браун и Крис Прэтт

Разгромная критика

Несмотря на зрительские симпатии на платформе Netflix, на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм собрал только 15% свежести, что является очень плохим показателем. Не в восторге от него и критики.

""Электрический штат" так открыто стремится удовлетворить как можно больше демографических групп зрителей, что оно доказывает свое собственное послание: мир, зависящий от деловых интересов и технологической оптимизации, притупляет художественный потенциал и человеческую изобретательность", – пишет Ширли ли для The Atlantic.

Ему вторит Эл Александр.

"Для более удовлетворяющего кибернетического опыта попробуйте переключиться с Netflix на Peacock, где вас ждет гораздо более качественный "Дикий робот". По крайней мере, он доставит вам больше удовольствия за ваши деньги, чем маломощный "Электрический штат", – рассуждает он в колонке для Movies Thru the Spectrum.

"Новый фильм братьев Руссо пытается объединить антиутопию и драму в дорожном путешествии по апокалиптической Америке. Но "Электрический штат" разваливается из-за паршивого сценария и посредственной игры", – говорит Аглая Берлутти, обозреватель испаноязычного El estímulo.

Ранее Фокус писал, почему стоит посмотреть фильм "Криптоафера" от Netflix.