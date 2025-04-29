29 апреля 2025 года: Мемнона Чудотворца — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя делиться планами и устраивать генеральную уборку.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память Мемнона Чудотворца. Преподобный Мемнон Чудотворец с юности странствовал по египетской пустыне, где постоянно молился и постился, чем добился победы духа над плотью. Став игуменом одного из египетских монастырей, он мудро руководил братией. Помогая им молитвой и советом, преподобный не переставал совершать свои подвиги и бороться с искушениями. Вскоре он получил дар прозрения, благодаря его молитвам в пустыне открылся источник воды. После смерти святого только произнесение его имени прогоняло саранчу и злых духов.
Что нельзя делать 29 апреля:
- делиться с кем-то планами, иначе не сбудутся;
- нырять в водоем с головой;
- делать генеральную уборку.
Народные приметы и поверья:
- сильный ветер к затяжным дождям;
- звездная ночь — ждите хороший урожай;
- летают майские жуки — лето будет сухим.
День ангела празднуют:
Артем, Василий, Иван, Федот, Филимон.
Родились 29 апреля:
1970 год — Ума Турман, американская актриса кино и телевидения (фильмы "Криминальное чтиво", "Бэтмен и Робин", "Убить Билла" и др.), бывшая модель, обладательница премии "Золотой глобус".
Также в этот день:
1429 год — в ходе Столетней войны Жанна д’Арк во главе своих войск вступила в осажденный Орлеан.
1648 год — начинается битва под Желтыми Водами;
1770 год — британский капитан Джеймс Кук впервые высаживается в Австралии;
1913 год — Гидеон Сундбек получает патент на застежку-молнию с зубчиками;
1982 год — население Китая превышает миллиард человек;
1992 год — Национальная сборная Украины по футболу проводит свой первый матч в Ужгороде против сборной Венгрии, в котором уступает со счетом 1-3;
2011 год — свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Также Фокус писал церковный календарь на апрель 2025 года.