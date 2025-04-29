29 апреля 2025 года: Мемнона Чудотворца — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя делиться планами и устраивать генеральную уборку.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память Мемнона Чудотворца. Преподобный Мемнон Чудотворец с юности странствовал по египетской пустыне, где постоянно молился и постился, чем добился победы духа над плотью. Став игуменом одного из египетских монастырей, он мудро руководил братией. Помогая им молитвой и советом, преподобный не переставал совершать свои подвиги и бороться с искушениями. Вскоре он получил дар прозрения, благодаря его молитвам в пустыне открылся источник воды. После смерти святого только произнесение его имени прогоняло саранчу и злых духов.

Что нельзя делать 29 апреля:

делиться с кем-то планами, иначе не сбудутся;

нырять в водоем с головой;

делать генеральную уборку.

Народные приметы и поверья:

сильный ветер к затяжным дождям;

звездная ночь — ждите хороший урожай;

летают майские жуки — лето будет сухим.

День ангела празднуют:

Артем, Василий, Иван, Федот, Филимон.

Родились 29 апреля:

1970 год — Ума Турман, американская актриса кино и телевидения (фильмы "Криминальное чтиво", "Бэтмен и Робин", "Убить Билла" и др.), бывшая модель, обладательница премии "Золотой глобус".

Также в этот день:

1429 год — в ходе Столетней войны Жанна д’Арк во главе своих войск вступила в осажденный Орлеан.

1648 год — начинается битва под Желтыми Водами;

1770 год — британский капитан Джеймс Кук впервые высаживается в Австралии;

1913 год — Гидеон Сундбек получает патент на застежку-молнию с зубчиками;

1982 год — население Китая превышает миллиард человек;

1992 год — Национальная сборная Украины по футболу проводит свой первый матч в Ужгороде против сборной Венгрии, в котором уступает со счетом 1-3;

2011 год — свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал церковный календарь на апрель 2025 года.