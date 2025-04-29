29 квітня 2025 року: Мемнона Чудотворця — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ділитися планами і влаштовувати генеральне прибирання.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Мемнона Чудотворця. Преподобний Мемнон Чудотворець з юності мандрував єгипетською пустелею, де постійно молився і постив, чим домігся перемоги духу над плоттю. Ставши ігуменом одного з єгипетських монастирів, він мудро керував братією. Допомагаючи їм молитвою і порадою, преподобний не переставав здійснювати свої подвиги і боротися зі спокусами. Незабаром він отримав дар прозріння, завдяки його молитвам у пустелі відкрилося джерело води. Після смерті святого тільки проголошення його імені проганяло сарану і злих духів.

Що не можна робити 29 квітня:

ділитися з кимось планами, інакше не збудуться;

пірнати у водойму з головою;

робити генеральне прибирання.

Народні прикмети та повір'я:

сильний вітер — до затяжних дощів;

зоряна ніч — чекайте на гарний урожай;

літають травневі жуки — літо буде сухим.

День ангела святкують:

Артем, Василь, Іван, Федот, Пилимон.

Народилися 29 квітня:

1970 рік — Ума Турман, американська акторка кіно і телебачення (фільми "Кримінальне чтиво", "Бетмен і Робін", "Убити Білла" та ін.), колишня модель, володарка премії "Золотий глобус".

Також цього дня:

1429 рік — під час Столітньої війни Жанна д'Арк на чолі своїх військ вступила в обложений Орлеан.

1648 рік — починається битва під Жовтими Водами;

1770 рік — британський капітан Джеймс Кук вперше висаджується в Австралії;

1913 рік — Гідеон Сундбек отримує патент на застібку-блискавку із зубчиками;

1982 рік — населення Китаю перевищує мільярд осіб;

1992 рік — Національна збірна України з футболу проводить свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини, в якому поступається з рахунком 1-3;

2011 рік — весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав церковний календар на квітень 2025 року.