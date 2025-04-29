Жена Бориса Джонсона показала старшего сына бывшего премьер-министра (фото, видео)

29 апреля старшему сыну бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жены Кэрри (в девичестве Саймондс) Уилфреду Лори Николасу исполнилось пять лет.

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По этому случаю миссис Джонсон опубликовала трогательный пост, сопроводив его серией фото сына.

На первом фото ребенок, которого называют точной копией его отца, смотрит в окно, держа в руках любимого динозавра. Также его мать показала подписчикам, что ее сын обожает теннис и уже приобщается к нему, любит животных, путешествия и активный отдых.

"С днем ​​рождения, мой дорогой Уилф, мой солнечный мальчик! Самый счастливый ребенок с самым большим сердцем. Быть твоей мамой — лучшее, что когда-либо случалось со мной. 4 года — самый невероятный возраст. Не могу дождаться приключений, которые у нас будут теперь, когда тебе 5", — говорится в подписи.

Кэрри традиционно скрывает лицо ребенка, снимая его со спины либо же вполоборота. Так же она поступает и с младшими детьми — трехлетней дочерью Роми и годовалым Фрэнклином.

Уилфред — первенец Бориса и Кэрри, но не первый его ребенок. Первое из трех имен было дано мальчику в честь дедушки Бориса Джонсона, второе — в честь деда Кэрри, а третье, Николас, — в честь двух врачей, спасших жизнь тогда еще премьера в больнице, где он оказался после заражения коронавирусом.

Джонсон присутствовал при рождении сына, однако декретный отпуск решил отложить на более поздний срок.

Всего у бывшего политика — восемь детей. Борис неоднократно отказывался говорить, сколько именно у него отпрысков, однако в интервью американскому каналу NBC в сентябре 2021 года он заявил, что у него их шесть.

Четырех детей ему родила вторая жена, адвокат Марина Уилер. Это дочери Лара Леттис и Кассия Пичес, а также сыновья Майло и Теодор. Пара развелась в 2020 году после 25 лет брака. В первом браке с Аллегрой Мостин-Оуэн, который продлился шесть лет с 1987 по 1993 год, детей не было.

У Джонсона также есть как минимум еще один ребенок, дочь Стефани, родившаяся в 2009 году, от внебрачных отношений с застройщицей Хелен Макинтайр. Женщина хотела сохранить это в тайне и даже подала иск против газеты, желавшей рассказать о ребенке, но судьи постановили, что общественность имеет право знать о ней.

Ранее Фокус писал, что по случаю дня рождения Уилфреда Борис Джонсон нарядился оранжевым динозавром.