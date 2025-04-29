Дружина Бориса Джонсона показала старшого сина колишнього прем'єр-міністра (фото, відео)

29 квітня старшому синові колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і його дружини Керрі (у дівоцтві Саймондс) Вілфреду Лорі Ніколасу виповнилося п'ять років.

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З цієї нагоди місіс Джонсон опублікувала зворушливий пост, супроводивши його серією фото сина.

На першому фото дитина, яку називають точною копією його батька, дивиться у вікно, тримаючи в руках улюбленого динозавра. Також його мати показала підписникам, що її син обожнює теніс і вже долучається до нього, любить тварин, подорожі та активний відпочинок.

"З днем народження, мій дорогий Вілф, мій сонячний хлопчик! Найщасливіша дитина з найбільшим серцем. Бути твоєю мамою — найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною. 4 роки — найнеймовірніший вік. Не можу дочекатися пригод, які в нас будуть тепер, коли тобі 5", — ідеться в підписі.

Керрі традиційно приховує обличчя дитини, знімаючи її зі спини або ж упівоберта. Так само вона чинить і з молодшими дітьми — трирічною донькою Ромі та однорічним Френкліном.

Вілфред — первісток Бориса і Керрі, але не перша його дитина. Перше з трьох імен було дано хлопчикові на честь дідуся Бориса Джонсона, друге — на честь діда Керрі, а третє, Ніколас, — на честь двох лікарів, які врятували життя тоді ще прем'єра в лікарні, де він опинився після зараження коронавірусом.

Джонсон був присутній при народженні сина, проте декретну відпустку вирішив відкласти на пізніший термін.

Загалом у колишнього політика — вісім дітей. Борис неодноразово відмовлявся говорити, скільки саме в нього нащадків, проте в інтерв'ю американському каналу NBC у вересні 2021 року він заявив, що в нього їх шестеро.

Чотирьох дітей йому народила друга дружина, адвокатка Марина Вілер. Це доньки Лара Леттіс і Кассія Пічес, а також сини Майло і Теодор. Пара розлучилася 2020 року після 25 років шлюбу. У першому шлюбі з Алегрою Мостін-Оуен, який тривав шість років із 1987 до 1993 року, дітей не було.

У Джонсона також є щонайменше ще одна дитина, донька Стефані, народжена 2009 року, від позашлюбних стосунків із забудовницею Хелен Макінтайр. Жінка хотіла зберегти це в таємниці і навіть подала позов проти газети, яка бажала розповісти про дитину, але судді постановили, що громадськість має право знати про неї.

Раніше Фокус писав, що з нагоди дня народження Вілфреда Борис Джонсон вбрався помаранчевим динозавром.