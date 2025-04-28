Борис Джонсон вбрався в помаранчевого динозавра (фото, відео)

Після відходу з політики і посади прем'єр-міністра Великої Британії 60-річний багатодітний батько Борис Джонсон став набагато більше часу проводити з дружиною Керрі і трьома їхніми дітьми. 29-го квітня старшому синові пари, Вілфреду Лорі Ніколасу, виповнюється п'ять років, проте батьки влаштували йому вечірку заздалегідь, і Борис брав у її проведенні активну участь.

Related video

Відповідними фотографіями місіс Джонсон поділилася в Instagram.

У соцмережі вона показала фото і відео, як було організовано і пройшло свято для її первістка. Батьки влаштували тематичну вечірку в стилі "Парку Юрського періоду", а для більшої реалістичності і Керрі, і Борис вбралися в динозаврів. У костюмі динозавтра був і сам іменинник.

На знімках можна побачити, що і гості свята, а також брат і сестра іменинника були в костюмах доісторичних істот, а в декорі залу використовувалися гелеві кулі у формі динозавра.

Батько сімейства в помаранчевому костюмі підніс синові торт, виконаний у стилістиці свята, а потім сфотографувався з дітьми на подвір'ї їхнього розкішного заміського будинку.

"Коли ваш син запитує, чи можуть на його вечірку прийти справжні динозаври, ми знали, що нам потрібно зробити... У цих штуках було до біса спекотно, але це був хіт!", — підписала Керрі фото, подякувавши аніматорці Аманді за прекрасно проведене свято для дітей.

Вілфред народився 29 квітня 2020 року. Перше з трьох імен дали дитині на честь дідуся Бориса Джонсона, друге — на честь діда Керрі, а третє, Ніколас, — на честь двох лікарів, які врятували життя тоді ще прем'єра в лікарні, де він опинився після зараження коронавірусом.

Джонсон був присутній при народженні сина, проте декретну відпустку вирішив відкласти на пізніший термін.

Раніше Фокус писав, що Джонсони вирушили на кілька тижнів у Техас, де колишнього прем'єра клюнув страус.