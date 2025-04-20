Дружина Бориса Джонсона показала, чим вони з чоловіком займалися в Техасі (фото)

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, відійшовши від політики, більше часу став приділяти сім'ї та дітям. Зараз же екс-глава британського Кабміну вже три тижні перебуває в Техасі, де насолоджується дозвіллям.

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Його дружина, Керрі Джонсон, опублікувала в Instagram серію фото, показавши, як вони з чоловіком і їхніми трьома дітьми, наймолодшому з яких немає ще й двох років, проводять час у США.

"Третій тиждень у Техасі. Техас протягом трьох тижнів був чарівним. Незважаючи на те, що Борис був тут по роботі, нам вдалося провести так багато часу всією сім'єю, досліджуючи околиці, плаваючи і влаштовуючи до біса багато барбекю. Таке чудове місце з найбільш доброзичливими людьми", — підписала пост місіс Джонсон.

На знімках зображені всі троє дітей пари — п'ятирічний Вілфред, трирічна Румі і однорічний Френкі. Як видно з фото, батьки не шкодували часу на дітей і намагалися показати їм максимум. Вони возили їх у парки розваг, у контактні зоопарки, де Бориса Джонсона клюнув страус, відпочивали на природі.

У каруселі з фото є й одне відео, де колишній політик смажить котлети на барбекю для своєї багатодітної родини.

З якою саме метою Борис приїхав до Техасу, Керрі не стала уточнювати. Раніше він демонстрував дуже доброзичливі стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

Сім'я Джонсонів часто вирушає в подорожі за кордон у супроводі всіх своїх дітей. Френкі, молодший син пари, полетів із батьками на відпочинок, коли йому було лише три місяці. Загалом у Бориса Джонсона вісім дітей.

Нагадаємо, Фокус писав, що дружина Бориса Джонсона похвалилася розкішним сімейним відпочинком у Саудівській Аравії.