Жена Бориса Джонсона показала, чем они с мужем занимались в Техасе (фото)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отойдя от политики, больше времени стал уделять семье и детям. Сейчас же экс-глава британского Кабмина уже три недели находится в Техасе, где наслаждается времяпрепровождением.

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Его жена, Кэрри Джонсон, опубликовала в Instagram серию фото, показав, как они с мужем и их тремя детьми, младшему из которых нет еще и двух лет, проводят время в США.

"Третья неделя в Техасе. Техас на протяжении трех недель был волшебным. Несмотря на то, что Борис был здесь по работе, нам удалось провести так много времени всей семьей, исследуя окрестности, плавая и устраивая чертовски много барбекю. Такое замечательное место с самыми дружелюбными людьми,"– подписала пост миссис Джонсон.

На снимках запечатлены все трое детей пары – пятилетний Уилфред, трехлетняя Руми и годовалый Фрэнки. Как видно по фото, родители не жалели времени на детей и старались показать им максимум. Они возили их в парки развлечений, в контактные зоопарки, где Бориса Джонсона клюнул страус, отдыхали на природе.

В карусели из фото есть и одно видео, где бывший политик жарит котлеты на барбекю для своей многодетной семьи.

С какой именно целью Борис приехал в Техас, Кэрри не стала уточнять. Ранее он демонстрировал очень дружелюбные отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Семья Джонсонов часто отправляется в путешествия за границу в сопровождении всех своих детей. Фрэнки, младший сын пары, полетел с родителями на отдых, когда ему было всего три месяца. Всего у Бориса Джонсона восемь детей.

Напомним, Фокус писал, что жена Бориса Джонсона похвасталась роскошным семейным отдыхом в Саудовской Аравии.