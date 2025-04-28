Борис Джонсон нарядился в оранжевого динозавра (фото, видео)

После ухода из политики и поста премьер-министра Великобритании 60-летний многодетный отец Борис Джонсон стал намного больше времени проводит с женой Кэрри и тремя их детьми. 29-го апреля старшему сыну пары, Уилфреду Лори Николасу, исполняется пять лет, однако родители устроили ему вечеринку заранее, и Борис принимал в ее проведении активное участие.

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Соответствующими фотографиями миссис Джонсон поделилась в Instagram.

В соцсети она показала фото и видео, как был организован и прошел праздник для ее первенца. Родители устроили тематическую вечеринку в стиле "Парка Юрского периода", а для большей реалистичности и Кэрри, и Борис нарядились в динозавров. В костюме динозавтра был и сам именинник.

На снимках можно увидеть, что и гости праздника, а также брат и сестра именинника были в костюмах доисторических существ, а в декоре зала использовались гелевые шары в форме динозавтра.

Отец семейства в оранжевом костюме преподнес сыну торт, выполенный в стилистике праздника, а затем сфотографировался с детьми на дворе их роскошного загородного дома.

"Когда ваш сын спрашивает, могут ли на его вечеринку прийти настоящие динозавры, мы знали, что нам нужно сделать… В этих штуках было чертовски жарко, но это был хит!", – подписала Кэрри фото, поблагодарив аниматора Аманду за прекрасно проведенный праздник для детей.

Уилфред родился 29 апреля 2020 года. Первое из трех имен было дано ребенку в честь дедушки Бориса Джонсона, второе – в честь деда Кэрри, а третье, Николас, – в честь двух врачей, спасших жизнь тогда еще премьера в больнице, где он оказался после заражения коронавирусом.

Джонсон присутствовал при рождении сына, однако декретный отпуск решил отложить на более поздний срок.

Ранее Фокус писал, что Джонсоны отправились на несколько недель в Техас, где бывшего премьера клюнул страус.