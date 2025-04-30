Племянница принцессы Дианы показала двухлетнюю дочь от 66-летнего мужа-миллиардера (фото)

34-летняя Китти Спенсер, британская модель и племянница покойной принцессы Дианы, трогательно поздравила свою дочь Афину со вторым днем рождения.

Related video

Черно-белый и цветной снимки, на которых запечатлены мать и дочь на берегу моря, опубликованы на странице Китти в соцсети.

Лица Афины не видно, мать намеренно прячет девочку от любопытных глаз. Но у нее такие же светлые волосы, как и у модели.

На девочке – белое платье с рисунком, а на ее матери – вязанный крючком белый костюм, состоящий из жакета с короткими рукавами и шорт. Они вместе гуляют по пляжу.

"Два года, как ты освещаешь наш мир, моя дорогая Афина! Ты – солнечный свет, радость и все волшебство. Моя маленькая девочка навсегда. Как я горжусь тем, что я твоя мама! Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить или выразить словами", – подписала она пост.

Тетя девочки, Амелия Спенсер, тоже поспешила поздравить племянницу, показав куда больше фотографий с ней, но скрыв ее лицо. На одном из кадров девочка охотится за пасхальными яйцами в нарядном платьице, с кроличьими ушками и хвостом, а на другом – гуляет по пляжу. Также есть фото с девочкой, сделанной в особняке пары в Лондоне, и на улицах города.

"Со вторым днем ​​рождения мою мини меня! Я люблю тебя всем сердцем, Афина! Ты наш мир! @kitty.spencer спасибо за мою лучшую подругу", – говорится в подписи.

Ранее Китти Спенсер рассказывала, что у ее дочери очень тесная связь с обеими ее тетями – Амелией и Элизой.

"[Афина] очень активная и похожа на волчок. У нее, конечно, есть две заботливые, смеющиеся тети, которые говорят, что "направляют ее на нашу волну". Она очень похожа на близнецов. Это так забавно… Так здорово для нее, когда у нее есть эти две тети, которые врываются в дверь. Я не думаю, что она думает, что есть разница в возрасте… Так что на самом деле у них тройня. Когда девочки разговаривают по телефону, а она не хочет, чтобы они уходили, она пускает в ход весь свой репертуар трюков", – признавалась она.

Отцом Афины является 66-летний миллиардер южноафриканского происхождения Майкл Льюис. Китти долго держала в тайне рождение ребенка, сообщив о своем статусе только в мае 2024 года. Имя дочери она озвучила в конце июня прошлого года.

Ранее Фокус писал, что Китти нарядила свою дочь в стиле принцессы Шарлотты.