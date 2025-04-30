Племінниця принцеси Діани показала дворічну доньку від 66-річного чоловіка-мільярдера (фото)

34-річна Кітті Спенсер, британська модель і племінниця покійної принцеси Діани, зворушливо привітала свою доньку Афіну з другим днем народження.

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Чорно-білий і кольоровий знімки, на яких зображені мати і дочка на березі моря, опубліковано на сторінці Кітті в соцмережі.

Обличчя Афіни не видно, мати навмисно ховає дівчинку від цікавих очей. Але в неї таке ж світле волосся, як і в моделі.

На дівчинці — біла сукня з малюнком, а на її матері — в'язаний гачком білий костюм, що складається з жакета з короткими рукавами і шортів. Вони разом гуляють пляжем.

"Два роки, як ти освітлюєш наш світ, моя люба Афіно! Ти — сонячне світло, радість і всі чари. Моя маленька дівчинка назавжди. Як я пишаюся тим, що я твоя мама! Я люблю тебе більше, ніж ти можеш собі уявити або висловити словами", — підписала вона пост.

Тітка дівчинки, Амелія Спенсер, теж поспішила привітати племінницю, показавши значно більше фотографій з нею, але приховавши її обличчя. На одному з кадрів дівчинка полює за крашанками в ошатній сукні, з кролячими вушками і хвостом, а на іншому — гуляє пляжем. Також є фото з дівчинкою, зроблені в особняку пари в Лондоні, і на вулицях міста.

"З другим днем народження мою міні мене! Я люблю тебе всім серцем, Афіно! Ти наш світ! @kitty.spencer спасибі за мою найкращу подругу", — йдеться у підписі.

Раніше Кітті Спенсер розповідала, що у її доньки дуже тісний зв'язок з обома її тітками — Амелією та Елізою.

"[Афіна] дуже активна і схожа на дзигу. У неї, звісно, є дві турботливі, сміховинні тітки, які кажуть, що "направляють її на нашу хвилю". Вона дуже схожа на близнюків. Це так кумедно... Так здорово для неї, коли в неї є ці дві тітки, які вриваються у двері. Я не думаю, що вона думає, що є різниця у віці... Тож насправді в них трійня. Коли дівчатка розмовляють телефоном, а вона не хоче, щоб вони йшли, вона пускає в хід весь свій репертуар трюків", — зізнавалася вона.

Батьком Афіни є 66-річний мільярдер південноафриканського походження Майкл Льюїс. Кітті довго тримала в таємниці народження дитини, повідомивши про свій статус тільки в травні 2024 року. Ім'я доньки вона озвучила наприкінці червня минулого року.

Раніше Фокус писав, що Кітті вбрала свою дочку в стилі принцеси Шарлотти.