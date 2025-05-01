"Отчаянные домохозяйки" вернутся на экраны с новым названием

"Отчаянные домохозяйки", суперпопулярный американский трагикомедийный телесериал, созданный Марком Черри и произведённый ABC Studios и Cherry Productions, вернется на экраны в новом виде.

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История о женщинах, которые ищут свое счастье и ведут быт, будет переосмыслена в новом шоу "Вистерия-Лейн", пишет ABC News.

Согласно логлайну, "Вистерия Лайн" — это "веселая, сексуальная, мрачно-комедийная мыльная опера/детектив в духе "Отчаянных домохозяек". Ее действие происходит вокруг группы из пяти разных друзей и иногда заклятых друзей, которые живут в идеальном тупике под названием "Wisteria Lane". На первый взгляд, все соседи Вистерии живут мечтой. Красивые дома, великолепные семьи, блестящие внедорожники на подъездной дорожке — но за этими белыми заборами и улыбающимися постами в Instagram скрываются секреты".

Над проектом работают продюсерская компания Керри Вашингтон, Simpson Street и 20th Television.

Сценаристом шоу станет Натали Чайдез.

Идея о создании нового проекта появилась в прошлом году по случаю 20-летия выхода на экраны "Отчаянных домохозяек. В ноябре 2024 года сценарист проекта Марк Черри признался, что "около 70 000 человек" спрашивали его о перезагрузке, поскольку страсть фанатов к шоу и интерес к его повторному просмотру остаются сильными спустя 13 лет после того, как он закончил свой восьмисезонный показ на ABC.

Актерский состав также отвечал на бесконечные запросы, а Лонгория заявила в начале этого месяца, что она "будет первым человеком", который подпишется на перезагрузку "Отчаянных домохозяек".

Кто из актрис оригинального проекта вернется в него, пока неизвестно.

Сохранение культовой обстановки оригинального сериала имеет смысл. В то время как большинство уличных локаций сериала используют смесь экстерьеров из разных мест, Вистерия-Лейн — это настоящая улица, построенная на натуре Universal.

Хотя открытая площадка существовала десятилетиями как Колониальная улица, она была значительно изменена для "Отчаянных домохозяек" и с тех пор обрела собственную жизнь. Сохраненная практически такой же, как в сериале, она осталась главной туристической достопримечательностью и частью тура Universal Studios и с тех пор использовалась для многочисленных шоу и рекламных роликов.

"Отчаянные домохозяйки" выходили в эфир в течение восьми сезонов. Сериал закончился 13 мая 2012 года. Он рассказывал о жизни четырех женщин глазами их подруги и соседки, которая умирает в первом эпизоде. На протяжении всего сериала женщины сталкиваются с ежедневными трудностями семейной жизни, а также секретами, преступлениями и многим другим в их, казалось бы, идиллическом районе.

В нем снимались Марсия Кросс (Бри Ван де Камп), Бренда Стронг (Мэри Элис Янг), Тери Хэтчер (Сьюзан Майер) и Фелисити Хаффман (Линетт Скаво).

Вышедший в том же сезоне, что и другие популярные сериалы ABC "Остаться в живых" и "Анатомия страсти", "Отчаянные домохозяйки" мгновенно стал хитом, став одержимостью поп-культуры и представив захватывающий новый жанр, который смешивает комедию и драму, детектив и мыльные истории. Сериал также получил признание критиков и заработал семь премий "Эмми" за время своего показа, включая премию "За главную женскую роль в комедийном сериале" для Хаффман.

Ранее Фокус писал, что, по словам Евы Лонгории, ждало бы сериал "Отчаянные домохозяйки" в наши дни.