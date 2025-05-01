"Відчайдушні домогосподарки" повернуться на екрани з новою назвою

"Відчайдушні домогосподарки", суперпопулярний американський трагікомедійний телесеріал, створений Марком Черрі та створений ABC Studios і Cherry Productions, повернеться на екрани в новому вигляді.

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Історія про жінок, які шукають своє щастя і ведуть побут, буде переосмислена в новому шоу "Вістерія-Лейн", пише ABC News.

Згідно з логлайном, "Вістерія Лайн" — це "весела, сексуальна, похмуро-комедійна мильна опера/детектив у дусі "Відчайдушних домогосподарок". Її дія відбувається навколо групи з п'яти різних друзів і іноді заклятих друзів, які живуть в ідеальному тупику під назвою "Wisteria Lane". На перший погляд, усі сусіди Вістерії живуть мрією. Красиві будинки, чудові сім'ї, блискучі позашляховики на під'їзній доріжці — але за цими білими парканами і усміхненими постами в Instagram ховаються секрети".

Над проєктом працюють продюсерська компанія Керрі Вашингтон, Simpson Street і 20th Television.

Сценаристом шоу стане Наталі Чайдез.

Ідея про створення нового проєкту з'явилася торік з нагоди 20-річчя виходу на екрани "Відчайдушних домогосподарок". У листопаді 2024 року сценарист проєкту Марк Черрі зізнався, що "приблизно 70 000 людей" запитували його про перезавантаження, оскільки пристрасть фанатів до шоу та інтерес до його повторного перегляду залишаються сильними через 13 років після того, як воно закінчило свій восьмисезонний показ на ABC.

Акторський склад також відповідав на нескінченні запити, а Лонгорія заявила на початку цього місяця, що вона "буде першою людиною", яка підпишеться на перезавантаження "Відчайдушних домогосподарок".

Хто з актрис оригінального проєкту повернеться в нього, поки невідомо.

Збереження культової обстановки оригінального серіалу має сенс. Тоді як більшість вуличних локацій серіалу використовують суміш екстер'єрів із різних місць, Вістерія-Лейн — це справжня вулиця, побудована на натурі Universal.

Хоча відкритий майданчик існував десятиліттями як Колоніальна вулиця, його значно змінили для "Відчайдушних домогосподарок" і відтоді він отримав власне життя. Збережена практично такою ж, як у серіалі, вона залишилася головною туристичною визначною пам'яткою і частиною туру Universal Studios і відтоді використовувалася для численних шоу і рекламних роликів.

"Відчайдушні домогосподарки" виходили в ефір протягом восьми сезонів. Серіал закінчився 13 травня 2012 року. Він розповідав про життя чотирьох жінок очима їхньої подруги і сусідки, яка помирає в першому епізоді. Протягом усього серіалу жінки стикаються зі щоденними труднощами сімейного життя, а також секретами, злочинами і багатьом іншим у їхньому, здавалося б, ідилічному районі.

У ньому знімалися Марсія Крос (Брі Ван де Камп), Бренда Стронг (Мері Еліс Янг), Тері Гетчер (Сьюзан Маєр) і Фелісіті Гаффман (Лінетт Скаво).

"Відчайдушні домогосподарки", що вийшов у тому самому сезоні, що й інші популярні серіали ABC "Залишитися в живих" та "Анатомія пристрасті", миттєво став хітом, ставши одержимістю поп-культури та представивши захопливий новий жанр, що змішує комедію та драму, детектив і мильні історії. Серіал також отримав визнання критиків і заробив сім премій "Еммі" за час свого показу, включно з премією "За головну жіночу роль у комедійному серіалі" для Гаффман.

Раніше Фокус писав, що, за словами Єви Лонгорії, чекало б на серіал "Відчайдушні домогосподарки" в наші дні.