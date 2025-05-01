Агату Кристи вернут к жизни с помощью ИИ

Королева детективов Агата Кристи "оживет" в курсе написания романов BBC Maestro с использованием искусственного интеллекта.

Related video

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

BBC Studios, коммерческое подразделение британской телекомпании BBC, и наследие Агаты Кристи объединились, чтобы запустить курс написания романов на образовательном стриминговом сервисе BBC Maestro. Его будет преподавать культовая писательница, воплощенная в жизнь актрисой Вивьен Кин и искусственным интеллектом, используя собственные слова автора.

Актриса Вивьен Кин и технология оживят культового автора детективов в результате партнерства между BBC Studios и наследием Кристи.

"Впервые в мире Агата Кристи — самая продаваемая писательница всех времен — предложит начинающим писателям беспрецедентную возможность узнать секреты собственного творчества. Используя тщательно восстановленные архивные интервью, личные письма и записи, исследованные командой экспертов Christie, этот новаторский курс воссоздает собственный голос и идеи Кристи, проводя вас через искусство саспенса, поворотов сюжета и незабываемых персонажей", – отмечают инициаторы проекта.

Партнеры представили новость о "Agatha Christie Writing" в Лондоне, описав ее как "первое в своем роде сотрудничество" и "совершенно новый и оригинальный проект, непохожий ни на что из того, что мы делали раньше".

Ники Ширд, генеральный директор по брендам и лицензированию BBC Studios, в своем видео подчеркнула, что "в нашей отрасли было так много споров о том, как применять ИИ".

"Мы очень гордимся тем, что можем продемонстрировать, что мы сделали это таким образом, который, по нашему мнению, использует невероятную заботу и мастерство, великолепную мысль и величайшее уважение ко всем участникам. И, конечно же, лежащая в основе интеллектуальная собственность особенно важна для нас в BBC Studios, потому что она воплощает в себе так много вещей, которые важны для нас — поддержку лучшего в британском повествовании и, возможно, на самом деле, лучшего британского рассказчика, значимые инновации посредством применения технологий и, конечно же, работу с самыми блестящими и лучшими партнерами", – заявила она.

По словам Ширд, Агата Кристи была иконой британского повествования, и возможность использовать эту технологию таким образом, чтобы это было этичным и продуманным способом, чтобы почтить ее наследие и донести ее гений до нового поколения свежим и другим способом, — это "великое дело".

Группа экспертов, создателей и актеров работала вместе, чтобы обеспечить "тщательное планирование" и "действительно, действительно выдающийся" результат.

Ключом к успеху предприятия стали благословение и сотрудничество Agatha Christie Ltd. и ее председателя и генерального директора Джеймса Притчарда, правнука Кристи.

Джеймс Притчард, правнук Агаты Кристи, дал проекту зеленый свет

"Они были глубоко вовлечены с самого начала и позаботились о том, чтобы это было не просто то, что Агата поняла бы, но, как мы надеемся, сама как новатор, действительно понравилось бы", — подчеркнула Ширд.

Вивьен Кин была выбрана на роль Кристи в результате масштабного кастинга, через который прошли сотни актрис.

Для аудиозаписи голоса Агаты и Кристи были объединены.

"Вы можете услышать, что мой голос совсем не похож на голос Кристи. И поэтому я попыталась получить только интонацию. … Ее голос довольно своеобразен, она очень застенчива и задириста, и ей не очень нравится давать интервью. И поэтому я начала накладывать голос, думая, что они хотят, чтобы я использовал свой голос в финальном монтаже. Но он был переозвучен", – говорит Кин.

Ранее Фокус писал о пяти самых популярных экранизаций Агаты Кристи.