Агату Крісті повернуть до життя за допомогою ШІ

Королева детективів Агата Крісті "оживе" в курсі написання романів BBC Maestro з використанням штучного інтелекту.

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Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

BBC Studios, комерційний підрозділ британської телекомпанії BBC, і спадщина Агати Крісті об'єдналися, щоб запустити курс написання романів на освітньому стримінговому сервісі BBC Maestro. Його викладатиме культова письменниця, втілена в життя акторкою Вів'єн Кін і штучним інтелектом, використовуючи власні слова авторки.

Акторка Вів'єн Кін і технологія оживлять культового автора детективів унаслідок партнерства між BBC Studios і спадщиною Крісті.

"Уперше у світі Агата Крісті — найбільш продавана письменниця всіх часів — запропонує письменникам-початківцям безпрецедентну можливість дізнатися секрети власної творчості. Використовуючи ретельно відновлені архівні інтерв'ю, особисті листи та записи, досліджені командою експертів Christie, цей новаторський курс відтворює власний голос та ідеї Крісті, проводячи вас крізь мистецтво саспенсу, поворотів сюжету та незабутніх персонажів", — зазначають ініціатори проєкту.

Партнери представили новину про "Agatha Christie Writing" у Лондоні, описавши її як "першу у своєму роді співпрацю" і "абсолютно новий і оригінальний проєкт, несхожий ні на що з того, що ми робили раніше".

Нікі Ширд, генеральна директорка з брендів і ліцензування BBC Studios, у своєму відео наголосила, що "в нашій галузі було так багато суперечок про те, як застосовувати ШІ".

"Ми дуже пишаємося тим, що можемо продемонструвати, що ми зробили це в такий спосіб, який, на нашу думку, використовує неймовірну турботу і майстерність, чудову думку і найбільшу повагу до всіх учасників. І, звісно ж, інтелектуальна власність, що лежить в основі, особливо важлива для нас у BBC Studios, тому що вона втілює в собі так багато речей, які важливі для нас — підтримку найкращого в британській розповіді та, можливо, насправді, найкращого британського оповідача, значущі інновації за допомогою застосування технологій і, звісно ж, роботу з найблискучішими і найкращими партнерами", — заявила вона.

За словами Ширд, Агата Крісті була іконою британського оповідання, і можливість використати цю технологію таким чином, щоб це було етичним і продуманим способом, щоб вшанувати її спадщину і донести її геній до нового покоління свіжим та іншим способом, — це "велика справа".

Група експертів, творців і акторів працювала разом, щоб забезпечити "ретельне планування" і "справді, справді видатний" результат.

Ключем до успіху підприємства стали благословення і співпраця Agatha Christie Ltd. та її голови і генерального директора Джеймса Прітчарда, правнука Крісті.

Джеймс Прітчард, правнук Агати Крісті, дав проєкту зелене світло

"Вони були глибоко залучені від самого початку і подбали про те, щоб це було не просто те, що Агата зрозуміла б, але, як ми сподіваємося, сама як новаторка, справді сподобалося б", — наголосила Ширд.

Вів'єн Кін обрали на роль Крісті в результаті масштабного кастингу, через який пройшли сотні актрис.

Для аудіозапису голоси Агати і Крісті були об'єднані.

"Ви можете почути, що мій голос зовсім не схожий на голос Крісті. І тому я спробувала отримати тільки інтонацію. ... Її голос доволі своєрідний, вона дуже сором'язлива і задириста, і їй не дуже подобається давати інтерв'ю. І тому я почала накладати голос, думаючи, що вони хочуть, щоб я використав свій голос у фінальному монтажі. Але він був переозвучений", — каже Кін.

Раніше Фокус писав про п'ять найпопулярніших екранізацій Агати Крісті.