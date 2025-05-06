Бывшая соперница Трампа тайно дебютировала на Met Gala 2025 (фото)

60-летняя Камала Харрис посетила Met Gala 2025. Член Демократической партии не появилась на ковровой дорожке, но с удовольствием позировала с сопредседателями Met Gala A$AP Rocky, Фарреллом Уильямсом, Льюисом Хэмилтоном и Колманом Доминго за кулисами.

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Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В знак уважения к дресс-коду вечера, Tailored for You, в поддержку весенней выставки института "Superfine: Tailoring Black Style", Харрис надела сшитое на заказ черное и кремовое шелковое платье Off-White с цветными блоками и драматичным ниспадающим рукавом. Наряд завершал черный шарф, который также служил миниатюрным шлейфом для образа.

"Точная простота этого черно-кремового образа Камалы Харрис дополняет ее собственную силу и уверенность, два качества, которые я считаю основой дендизма", — сказал креативный директор Off-White Иб Камара.

Харис с мужем Дагом и дизайнером Ибом Камарой

На снимках, которые появились в сети, она позирует сначала одна, а затем приветствует Камару и фотографируется рядом с мужем Дагом Эмхоффом.

Харрис и ее семья не чужды высокой моде. Ее падчерица Элла Эмхофф дебютировала на Met Gala в 2021 году, надев красное сетчатое боди Adidas by Stella McCartney, свободные брюки и красные кроссовки.

Элла также участвовала в показах Недели моды в Нью-Йорке в прошлом году и несколько раз появлялась в первом ряду, чтобы оценить новые коллекции.

В то время как Харрис придерживалась более консервативных силуэтов в одежде от высококлассных дизайнеров во время своей кампании, Эмхофф поразила публику образами от Thom Browne, Helmut Lang и других.

После проигрыша на выборах Харрис ушла в тень. Известно, что она работает над книгой, и ходят слухи о ее баллотировании на пост губернатора Калифорнии или даже о еще одной президентской гонке в 2028 году.

Камала Харрис с с сопредседателями Met Gala A$AP Rocky, Фарреллом Уильямсом, Льюисом Хэмилтоном и Колманом Доминго

Ранее Фокус писал, почему Камала Харрис проиграла Дональду Трампу.