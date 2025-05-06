Колишня суперниця Трампа таємно дебютувала на Met Gala 2025 (фото)

60-річна Камала Гарріс відвідала Met Gala 2025. Членкиня Демократичної партії не з'явилася на килимовій доріжці, але із задоволенням позувала зі співголовами Met Gala A$AP Rocky, Фарреллом Вільямсом, Льюїсом Гемілтоном і Колманом Домінго за лаштунками.

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Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

На знак поваги до дрес-коду вечора, Tailored for You, на підтримку весняної виставки інституту "Superfine: Tailoring Black Style", Харріс одягла пошиту на замовлення чорну і кремову шовкову сукню Off-White з кольоровими блоками і драматичним спадаючим рукавом. Вбрання завершував чорний шарф, який також слугував мініатюрним шлейфом для образу.

"Точна простота цього чорно-кремового образу Камали Гарріс доповнює її власну силу і впевненість, дві якості, які я вважаю основою дендизму", — сказав креативний директор Off-White Іб Камара.

Харіс із чоловіком Дагом і дизайнером Ібом Камарою

На знімках, які з'явилися в мережі, вона позує спочатку одна, а потім вітає Камару і фотографується поруч із чоловіком Дагом Емхоффом.

Гарріс та її сім'я не цураються високої моди. Її падчерка Елла Емхофф дебютувала на Met Gala 2021 року, одягнувши червоне сітчасте боді Adidas by Stella McCartney, вільні штани й червоні кросівки.

Елла також брала участь у показах Тижня моди в Нью-Йорку минулого року і кілька разів з'являлася в першому ряду, щоб оцінити нові колекції.

У той час як Гарріс дотримувалася більш консервативних силуетів в одязі від висококласних дизайнерів під час своєї кампанії, Емхофф вразила публіку образами від Thom Browne, Helmut Lang та інших.

Після програшу на виборах Гарріс пішла в тінь. Відомо, що вона працює над книжкою, і ходять чутки про її балотування на посаду губернатора Каліфорнії або навіть про ще одні президентські перегони 2028 року.

Камала Гарріс зі співголовами Met Gala A$AP Rocky, Фарреллом Вільямсом, Льюїсом Гемілтоном і Колманом Домінго

Раніше Фокус писав, чому Камала Гарріс програла Дональду Трампу.