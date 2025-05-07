20 недель в топе: какой мультфильм не отпускает пользователей Netflix

Анимационная лента "Босс-молокосос" (The Boss Baby) 2017 года, созданная DreamWorks Animation по мотивам одноимённой иллюстрированной книги 2010 года Марлы Фрейзи, покорила сердца зрителей крупнейшей стриминговой платформы Netflix. Она уже 20 недель входит в топ-недели самых просматриваемых шоу сервиса.

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Об этом сообщает Netflix.

В центре сюжета – семилетний Тим. Он – единственный ребенок, купающийся в безраздельном внимании своих родителей. У него буйная фантазия, он придумывает сложные воображаемые сценарии спасения с участием пиратов и ракетных кораблей.

Но эта идеальная жизнь нарушается рождением в семье еще одного сына. Малыш появляется не в обычном образе, а был отправлен на Землю посредством небесной процедуры сортировки, которая делит новорожденных на любящих семейных и "управленческих" младенцев, воспитываемых в кабинках-фермах и появляющихся на свет в костюмах-тройках и с портфелями.

Кроха использует игровые встречи для проведения совещаний, отвечая на деловые звонки по игрушечному телефону Fisher Price. Он требует от родителей полного внимания, заставляя Тима чувствовать себя брошенным.

Тим и его младший брат – непримиримые соперники до тех пор, пока малыш не раскрывает важную секретную миссию, цель которой – борьба за любовь взрослых между младенцами и щенками. Оказывается, что он – сотрудник корпорации "Baby Corp", отправляющей на Землю новорожденных, чтобы они не дали развиться компании "Puppy Co", продающей волшебных щенков. Зверьки должны отбить у людей желание заводить детей, а бэби босс должен не дать этому плану стать реальностью.

Хотя дизайн персонажей фильма по большей части непримечательный, его яркие фоны вдохновлены как книжками-раскладушками, так и причудливым дизайном середины века, а сценарий (Майкла МакКаллерса, автора обоих сиквелов "Остина Пауэрса") содержит отсылки к поп-культуре, начиная от "Телепузиков" и заканчивая "Апокалипсисом сегодня". Концепция анимации конкурирующих компаний фильма — Baby Corp. и Puppy Co. — впечатляюще футуристична.

По мнению критиков, движущей основой фильма являются братские отношения, что делает картину более убедительной, чем многие семейные комедии с живыми актерами. Хотя корпоративные приключения "Босса-молокососа" явно являются продуктом чрезмерно активного детского воображения, уроки фильма – о том, как и Тим, и Босс-молокосос должны научиться договариваться друг с другом,– очень ценны.

Режиссер Том Макграт ("Мадагаскар") находит тонкий баланс между юмором и сентиментальностью, не теряя из виду нежную реальность, которая питает детскую фантазию. Изобретательный и трогательный, "Босс-молокосос" гораздо более взрослый, чем кажется.

После выхода первого фильма проект перерос во франшизу, включая в себя продолжение 2021 года "Семейное дело", два телесериала: "Снова в деле" (2018–2020) и "Снова в колыбели" (2022–2023), два короткометражных фильма и интерактивный спецвыпуск 2020 года. Лента "Босс-молокосос 3: Третий" сейчас в разработке и должна выйти в 2026 году.

Ранее Фокус писал, что Netflix выпустил первый тизер 3 сезона "Игры в кальмара".