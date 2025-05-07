20 тижнів у топі: який мультфільм не відпускає користувачів Netflix

Анімаційна стрічка "Бебі Бос" (The Boss Baby) 2017 року, створена DreamWorks Animation за мотивами однойменної ілюстрованої книги 2010 року Марли Фрейзі, підкорила серця глядачів найбільшої стрімінгової платформи Netflix. Вона вже 20 тижнів входить до топ-тижня найпопулярніших шоу сервісу.

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Про це повідомляє Netflix.

У центрі сюжету – семирічний Тім. Він – єдина дитина, що купається в безроздільній увазі своїх батьків. У нього буйна фантазія, він вигадує складні уявні сценарії порятунку за участю піратів і ракетних кораблів.

Але це ідеальне життя порушується народженням у родині ще одного сина. Малюк з'являється не у звичайному образі, а його відправили на Землю за допомогою небесної процедури сортування, що ділить новонароджених на люблячих сімейних і "управлінських" немовлят, яких виховують у кабінках-фермах, і котрі з'являються на світ у костюмах-трійках і з портфелями.

Кроха використовує ігрові зустрічі для проведення нарад, відповідаючи на ділові дзвінки по іграшковому телефону Fisher Price. Він вимагає від батьків повної уваги, змушуючи Тіма почуватися покинутим.

Тім і його молодший брат — непримиренні суперники доти, доки малюк не розкриває важливу секретну місію, мета якої — боротьба за любов дорослих між немовлятами і цуценятами. Виявляється, що він — співробітник корпорації "Baby Corp", яка відправляє на Землю новонароджених, щоб вони не дали розвинутися компанії "Puppy Co", що продає чарівних цуценят. Звірята мають відбити в людей бажання заводити дітей, а бебі бос має не дати цьому плану стати реальністю.

Хоча дизайн персонажів фільму здебільшого непримітний, його яскраві фони натхненні як книжками-розкладачками, так і химерним дизайном середини століття, а сценарій (Майкла МакКаллерса, автора обох сиквелів "Остіна Пауерса") містить відсилання до поп-культури, починаючи від "Телепузиків" і закінчуючи "Апокаліпсисом сьогодні". Концепція анімації конкуруючих компаній фільму – Baby Corp. і Puppy Co. – вражаюче футуристична.

На думку критиків, рушійною основою фільму є братерські стосунки, що робить картину більш переконливою, ніж багато сімейних комедій з живими акторами. Хоча корпоративні пригоди "Бебі Боса" вочевидь є продуктом надмірно активної дитячої уяви, уроки фільму – про те, як і Тім, і Бебі Бос мають навчитися домовлятися один з одним, – дуже цінні.

Режисер Том Макграт ("Мадагаскар") знаходить тонкий баланс між гумором і сентиментальністю, не випускаючи з уваги ніжну реальність, яка живить дитячу фантазію. Винахідливий і зворушливий, "Бебі Бос" набагато доросліший, ніж здається.

Після виходу першого фільму проєкт переріс у франшизу, включно з продовженням 2021 року "Родинна справа", двома телесеріалами: "Знову в справі" (2018-2020) і "Знову в колисці" (2022-2023), двома короткометражними фільмами та інтерактивним спецвипуском 2020 року. Стрічка "Бебі Бос 3: Третій" наразі в розробці і має вийти 2026 року.

Раніше Фокус писав, що Netflix випустив перший тизер 3 сезону "Гри в кальмара".