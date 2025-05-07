Еда для бедняков: повар аристократов рассказала, чего не едят миллионеры

Шеф-повар из Австралии Аннабель Бауэр рассказала, что еда во фритюре и нарезанная морковь считаются недостойными блюдами. А сосиски готовят с нуля.

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Об этом пишет Daily Mail.

Австралийский шеф-повар и фуд-стилист Аннабель Бауэр работала у лорда Бенджамина Мэнкрофта и леди Эммы Мэнкрофт. А также у многих других очень богатых клиентов. И ее блюдами наслаждались принцы Уильям и Гарри.

Аннабель Бауэр рассказала, чего не едят аристократы

Работая по найму, Аннабель обосновалась в Глостершире, Англия, в загородном поместье герцога Бофорта, в двух шагах от загородного поместья нынешнего монарха короля Чарльза в Глостершире, Хайгроув.

Там она проработала почти год поваром и няней в аристократической семье.

"Мне был всего 21 год, и для меня было настоящим стрессом то, что все эти действительно богатые, аристократичные, а иногда и знаменитые люди ели мою еду. Это был своего рода взгляд на верхний и нижний мир аристократической жизни, которого у нас в Австралии на самом деле нет", — рассказала Аннабель.

По ее словам, оказалось, что некоторые блюда никогда не подавались к столу, например, жаренные во фритюре.

"Можно было подать что-то вроде картофельного пюре, но жаренная во фритюре еда считалась чем-то плебейским", — говорит шеф-повар.

Картошку фри к столу аристократов не подают Фото: Freepik

Жареная еда из "chipper" (закусочная, торгующая рыбой и картофелем фри на вынос) также считалась блюдом низшего класса.

Также к столу можно было подавать только определенные отборные куски мяса: рибай, или филе говядины.

"Вы никогда не подаете рубленое или нарезанное кубиками мясо, потому что это более мелкие куски мяса. Их можно давать только детям или использовать для питания персонала", — говорит она.

Аннабель Бауэр заявила, что некоторые продукты питания неприемлемы на званых обедах в высшем обществе, например, рубленая морковь или брюква. Однако целую молодую морковь в высшее общество допускали.

Аннабель Бауэр рассказала, чего не едят аристократы

"Репа, например, используется для кормления животных. Однажды я приготовила пюре из шведской репы с карамелизированным луком. Член семьи пришел и сказал мне: "Ты не можешь это подавать. Это корм для скота", — вспомнила Бауэр.

Более того, все, что напоминало еду на вынос, фастфуд или производилось массово, было "полностью запрещено". То же правило применялось и к десертам, то есть было бы непростительной ошибкой подавать готовый десерт, например, купленный в магазине торт.

Обычно она готовила свиные сосиски с яблоками, которые подавала с картофельным пюре и подливкой, пирог с курицей и луком-пореем, а также котлеты из лосося.

Простота также была важной частью меню высшего класса: из приправ и ароматных трав допускались только самые простые, вроде лука, петрушки и чеснока.

Она часто готовила пирог с патокой и мороженое, которое подавали со свежими сливками.

"Леди Мэнкрофт объяснила мне, что много лет назад наличие морозильной камеры считалось чем-то особенным, поэтому возможность приготовить и подать мороженое у себя дома считалась чем-то из ряда вон выходящим", — Бауэр объяснила, что привычка сохранилась.

Аннабель поделилась, что в более официальной обстановке существует множество правил этикета относительно того, как следует подавать еду.

"На званых обедах рассадка гостей осуществляется очень тщательно. Самый важный мужчина должен был сидеть рядом с хозяйкой, а самая важная женщина — рядом с хозяином. Затем еду следует подавать в определенном порядке вокруг стола, всегда начиная с хозяйки", — но, по словам Бауэр, главной проблемой была старинная фарфоровая посуда, которую подавали к столу: ее следовало мыть только вручную. И салфетки никогда не украшали кольцами. Это был интересный опыт, так что в Австралию Аннабель Бауэр вернулась подготовленной.

"После возвращения в Австралию я готовила для судей Верховного суда, премьер-министров и на всевозможных важных мероприятиях", — сказала она.

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