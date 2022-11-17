Какой диеты придерживалась королева Елизавета ІІ, чтобы оставаться в форме

Даже в новом сезоне скандального сериала "Корона" создатели отдали должное активному образу жизни покойной королевы.

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Королева Великобритании Елизавета ІІ, которая скончалась в 2022 году в возрасте 96 лет, до самой смерти оставалась активной и держала себя в форме. Пока ей позволяло здоровье, она много ездила верхом и совершала многочасовые пешие прогулки со своими собаками.

А также она всю жизни соблюдала строгую диету. Об этом она рассказывала даже американскому президенту Джимми Картеру. Это было связано с тем, что у Елизаветы было много церемониальных нарядов, которые она надевала редко, но которые было бы очень хлопотно перешивать, так что она была вынуждена, даже родив четырех детей, оставаться стройной и в прежних параметрах.

[ + – ] Королева Елизавета до самой смерти оставалась в прекрасной форме Фото: Getty Images

Также ей приходилось учитывать тот факт, что для зарубежных поездок гардероб королевы готовили заранее и к тому моменту, как он был готов, никак нельзя было поправиться, или похудеть.

Так что королева соблюдала режим, а ее меню со временем стало достоянием общественности. И теперь любой знает рецепт любимого печенья королевы, клубничного джема, который она мазала на сэндвичи к чаю, или какую яичницу она предпочитала на завтрак.

Интересно, но королева Елизавета ІІ обожала трюфели, но никогда на них не тратилась, считая, что это слишком расточительно, любила белые персики из дворцовых оранжерей и манго.

Не отказывала она себе и в спиртном. Инсайдеры рассказывали, что, находясь в Балморале, или Сандрингеме, королева, ее сестра принцесса Маргарет и их мать частенько бывали "во хмелю", когда расслаблялись за своим любимым коктейлем из джина и аперитива Dubonnet .

Но, не смотря на излишества, королева соблюдала здоровую, сбалансированную диету, полную сезонных фруктов и овощей, органических продуктов из королевского поместья и ежедневно пила свежезаваренный чай. Интересно, но отличной форме королевы отдали должное даже в скандальном сериале "Корона", который обычно не слишком льстит королевской семье.

[ + – ] Королева Елизавета очень много ходила пешком Фото: Getty Images

Там говорится, что только в 60 с лишком лет королева начала полнеть, чем была возмущена и немедленно отказалась от любимых булочек.

Фокус выяснил, какова же была диета королевы Елизаветы ІІ.

Что королева ела на завтрак?

Она любила начинать свой день с чая Эрл Грей с бергамотом — без молока и сахара. Потом наслаждалась основным завтраком — хлопьями, натуральным йогуртом, тостами с мармеладом (джемом). Иногда она предпочитала завтракать омлетом из коричневых и только коричневых яиц с копченым лососем, или трюфелями, если таковые имелись в распоряжении повара. Сама королева эти деликатесные грибы не покупала, но любила, когда ей их дарили. Известный факт: Елизавета ІІ обожала рыбалку и была неравнодушна к копченой рыбе еще с военных лет.

Что королева ела на обед?

Предпочитала простые блюда, наслаждаясь запеченной рыбой и овощами. Очень часто это был морской язык со шпинатом, или запеченная камбала с цуккини. Королева избегала пищи с высоким содержанием крахмала – то есть спагетти и картофель. Хотя углеводы важны для здорового, сбалансированного питания, они связаны с более высоким риском диабета, сердечных заболеваний и увеличением веса. Также под запретом при дворе был так вульгарный фастфуд, как пицца.

Что королева ела за послеобеденным чаем?

Королевский повар Даррен МакГрейди рассказывал, что она любила шоколадный бисквитный торт или имбирный торт. А к чаю всегда подавали маленькие круглые сэндвичи с огурцом, вареными яйцами и копченым лососем. Иногда это были сэндвичи с тунцом и майонезом.

Что королева ела на ужин?

Ужины были разнообразными и включали в себя сочетание мяса или рыбы и овощей. Королева обожала паштеты из копченого лосося, форели и скумбрии. Иногда позволяла себе бокал сладкого красного вина, или бокал шампанского перед сном.

Елизавета любила гэльский стейк из говяжьего филе, который подают хорошо прожаренным, с соусом из виски, лесных грибов и сливок.

[ + – ] Бургер из оленины по рецепту королевы Фото: Соцсети

А во время отпуска в Балморале королева Елизавета любила отужинать бургером из оленины. Правда, бывший шеф-повар Елизаветы II Даррен МакГрейди как-то вспоминал, что это блюдо никогда не сервировали с булочками. Королева ела бургеры ножом и вилкой и только с клюквенным соусом.

Любимые десерты королевы

Понятно, что с возрастом Елизавета ІІ сократила их количество, но она всегда любила шоколад. Она предпочитала шоколадные бисквиты и кексы. Иногда радовала себя просто кусочкам хорошего горького шоколада. Напомним, шоколад должен быть с максимальным количеством какао-бобов. Только такой шоколад богат антиоксидантами, помогает снизить риск сердечных заболеваний, улучшает работу мозга.

Словом, хоть диета королевы Елизаветы и может показаться довольно калорийной, но не стоит забывать, что она всю жизнь соблюдала строгий распорядок дня, много двигалась и большей частью – ее диета состояла из рыбы, мяса, а также овощей.