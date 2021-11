При дворе рассказали о любимом коктейле королевы Елизаветы II

Аперитив "Дюбонне", который входит в любимый напиток монарха, наконец получил королевский ордер

При британском королевском дворе рассказали, какой коктейль предпочитает королева Елизавета II. Причем в своих вкусах она несколько консервативна. А этот коктейль на основе аперитива "Дюбонне" наверняка попадет в топ баров, так как близится платиновый юбилей королевы на престоле. Об этом пишет Daily Mail.

Королева – любитель крепких спиртных напитков. Причем эту страсть она унаследовала от своей матери, Елизаветы Боуз-Лайон, которая дожила до 101 года и никогда не отказывала себе в порции горячительного.

Однажды, подробно описывая приготовления к королевскому пикнику, она передала своему любимому пажу Билли Таллону небольшую записку, написанную от руки, которая гласила: "Думаю, сегодня утром я возьму с собой две маленькие бутылочки "Дюбонне" и джина, на случай, если это понадобится".

При дворе также рассказывают историю, как королева-мать и принцесса Маргарет прикончили по бутылке джина и аперитива перед рождественским ужином, после чего были не в состоянии даже усидеть за столом.

Фирменный королевский коктейль готовят при дворе уже много десятилетий. И рецепт его не меняется. Если желаете отведать, стоит смешать одну часть джина Gordon's, две части "Дюбонне"(аперитив на основе красного вина, приправленный травами, главным образом корой хинного дерева), лед, и украсить ломтиком лимона. Причем для королевы все косточки из лимона осторожно удаляются. Тони Блэр как-то смешал коктейль в шейкере, будучи в гостях у королевы в Балморале, за что получил суровую отповедь.

[ + – ] Аперитив "Дюбонне", без которого не может обойтись королева Фото: Скриншот

Сейчас врачи порекомендовали королеве ограничить себя в употреблении спиртных напитков, но ранее она ежедневно перед обедом выпивала два бокала коктейля с "Дюбонне", а на сон грядущий баловала себя бокалом шампанского.

И наконец свершилось, производители "Дюбонне" получили специальный Королевский ордер, который позволяет украшать бутылку этикеткой с надписью By Appointment to HM The Queen, что значит "Поставщик королевского двора". Для сравнения, джин Gordon's такой ордер получил еще в 1925 году.

Эксперты говорят, что популярность "Дюбонне" объясняется его "легким фруктовым вкусом с нотками специй, ежевики и шоколада". Некоторые особо ценят его горьковатое послевкусие. Кроме как при дворе, "Дюбонне" очень популярен в Колумбии.

История напитка весьма увлекательна. Он был создан в 1830 году, как лекарственное средство. Хинин, входящий в его состав, должен был уберечь французских легионеров в Северной Африке от малярии. Хинин в чистом виде солдаты употреблять отказывались, поэтому за дело взялся парижский химик Жозеф Дюбонне. Он и создал знаменитую настойку, названную его именем. Сочетание крепленого вина и трав пришлось военным по вкусу и скоро аперитив уже подавали в кафе и барах. Фирменным знаком напитка стали плакаты, изображающие рыжеволосую девушку с котом. Это дань супруге химика, которая обожала кошек.