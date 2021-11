При дворі розповіли про улюблений коктейль королеви Єлизавети II

Аперитив "Дюбонне", який входить до улюбленого напою монарха, нарешті отримав королівський ордер

При британському королівському дворі розповіли, якому коктейлю віддає перевагу королева Єлизавета II. Причому у своїх смаках вона дещо консервативна. А цей коктейль на основі аперитиву "Дюбонне" напевно потрапить у топ барів, бо наближається платиновий ювілей королеви на престолі. Про це пише Daily Mail.

Королева — любитель міцних спиртних напоїв. Причому цю пристрасть вона успадкувала від своєї матері Єлизавети Боуз-Лайон, яка дожила до 101 року і ніколи не відмовляла собі в порції міцного.

Якось, докладно описуючи приготування до королівського пікніка, вона передала своєму улюбленому пажу Біллі Таллону невелику записку, написану від руки, на якій було: "Думаю, сьогодні вранці я візьму з собою дві маленькі пляшечки "Дюбонне" і джину, на випадок, якщо це знадобиться".

При дворі також розповідають історію, як королева-мати та принцеса Маргарет прикінчили по пляшці джину та аперитиву перед різдвяною вечерею, після чого були не в змозі навіть всидіти за столом.

Фірмовий королівський коктейль готують при дворі вже багато десятиліть. І рецепт його не змінюється. Якщо хочете скуштувати, варто змішати одну частину джину Gordon's, дві частини "Дюбонне" (аперитив на основі червоного вина, приправлений травами, головним чином корою хінного дерева), лід, і прикрасити скибочкою лимона. Причому для королеви всі кісточки з лимона обережно видаляються. Тоні Блер якось змішав коктейль у шейкері, коли був у гостях у королеви в Балморалі, за що отримав сувору відповідь.

Зараз лікарі порекомендували королеві обмежити себе у вживанні спиртних напоїв, але раніше вона щодня перед обідом випивала два келихи коктейлю з "Дюбонне", а перед сном балувала себе келихом шампанського.

І нарешті відбулося, виробники "Дюбонне" отримали спеціальний Королівський ордер, який дозволяє прикрашати пляшку етикеткою з написом "By Appointment to HM The Queen", що означає "Постачальник королівського двору". Для порівняння, джин Gordon's такий ордер отримав ще 1925 року.

Експерти кажуть, що популярність "Дюбонне" пояснюється його "легким фруктовим смаком з нотками спецій, ожини та шоколаду". Деякі особливо цінують його гіркувате післясмак. Крім при дворі, "Дюбонне" дуже популярний у Колумбії.

Історія напою дуже цікава. Він був створений у 1830 році як лікарський засіб. Хінін, який входить до його складу, мав уберегти французьких легіонерів у Північній Африці від малярії. Хінін у чистому вигляді солдати вживати відмовлялися, тож за справу взявся паризький хімік Жозеф Дюбонне. Він створив знамениту настоянку, названу його ім'ям. Поєднання кріпленого вина та трав довелося військовим за смаком і незабаром аперитив уже подавали у кафе та барах. Фірмовим знаком напою стали плакати, що зображують рудоволосу дівчину з котом. Це данина дружині хіміка, яка любила кішок.