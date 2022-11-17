Якої дієти дотримувалася королева Єлизавета ІІ, щоб залишатися у формі

Навіть у новому сезоні скандального серіалу "Корона" творці віддали належне активному способу життя покійної королеви.

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Королева Великобританії Єлизавета ІІ, яка померла у 2022 році у віці 96 років, до самої смерті залишалася активною та тримала себе у формі. Поки їй дозволяло здоров'я, вона багато їздила верхи та робила багатогодинні піші прогулянки зі своїми собаками.

А також вона все життя дотримувалася суворої дієти. Про це вона розповідала навіть американському президентові Джиммі Картеру. Це було пов'язано з тим, що в Єлизавети було багато церемоніальних нарядів, які вона одягала рідко, але які було б дуже клопітно перешивати, тож вона була змушена, навіть народивши чотирьох дітей, залишатися стрункою і в колишніх параметрах.

[ + – ] Королева Єлизавета до самої смерті залишалася в чудовій формі Фото: Getty Images

Також їй доводилося враховувати той факт, що для закордонних поїздок гардероб королеви готували заздалегідь, і до того моменту, як він був готовий, ніяк не можна було погладшати або схуднути.

Тож королева дотримувалася режиму, а її меню згодом стало надбанням громадськості. І тепер будь-хто знає рецепт улюбленого печива королеви, полуничного джему, який вона мазала на сендвічі до чаю, або якій яєчні вона віддавала перевагу на сніданок.

Цікаво, але королева Єлизавета ІІ любила трюфелі, але ніколи на них не витрачалася, вважаючи, що це занадто марнотратно, любила білі персики з палацових оранжерей і манго.

Не відмовляла вона собі й у спиртному. Інсайдери розповідали, що, перебуваючи в Балморалі або Сандрінґемі, королева, її сестра принцеса Маргарет і їхня мати частенько бували напідпитку, коли розслаблялися за своїм улюбленим коктейлем із джину й аперитиву Dubonnet.

Але, не дивлячись на надмірності, королева дотримувалася здорової, збалансованої дієти, повної сезонних фруктів і овочів, органічних продуктів із королівського маєтку та щодня пила свіжозаварений чай. Цікаво, але чудовій формі королеви віддали належне навіть у скандальному серіалі "Корона", який зазвичай не дуже лестить королівській родині.

[ + – ] Королева Єлизавета дуже багато ходила пішки Фото: Getty Images

Там говориться, що тільки в 60 із лишком років королева почала повніти, чим була обурена та негайно відмовилася від улюблених булочок.

Фокус з'ясував, якою була дієта королеви Єлизавети ІІ.

Що королева їла на сніданок?

Вона любила розпочинати свій день із чаю ерл Грей із бергамотом — без молока та цукру. Потім насолоджувалася основним сніданком — пластівцями, натуральним йогуртом, тостами з мармеладом (джемом). Іноді вона воліла снідати омлетом із коричневих і тільки коричневих яєць із копченим лососем або трюфелями, якщо вони були в розпорядженні кухарів. Сама королева ці делікатесні гриби не купувала, але любила, коли їй їх дарували. Відомий факт: Єлизавета ІІ любила риболовлю та була небайдужа до копченої риби ще з воєнних років.

Що королева їла на обід?

Вважала за краще прості страви, насолоджуючись запеченою рибою і овочами. Дуже часто це була морський язик зі шпинатом або запечена камбала з цукіні. Королева уникала їжі з високим вмістом крохмалю — тобто спагеті й картоплі. Хоча вуглеводи важливі для здорового, збалансованого харчування, вони пов'язані з вищим ризиком діабету, серцевих захворювань і збільшенням ваги. Також під забороною при дворі був такий вульгарний фастфуд як піца.

Що королева їла за пообіднім чаєм?

Королівський кухар Даррен МакГрейді розповідав, що вона любила шоколадний бісквітний торт або імбирний торт. А до чаю завжди подавали маленькі круглі бутерброди з огірком, вареними яйцями та копченим лососем. Іноді це були бутерброди з тунцем і майонезом.

Що королева їла на вечерю?

Вечері були різноманітними та включали поєднання м'яса або риби й овочів. Королева любила паштети з копченого лосося, форелі та скумбрії. Іноді дозволяла собі келих солодкого червоного вина або келих шампанського перед сном.

Єлизавета любила гельський стейк із яловичого філе, який подають добре просмаженим, із соусом із віскі, лісових грибів і вершків.

[ + – ] Бургер із оленини за рецептом королеви Фото: Соцсети

А під час відпустки в Балморалі королева Єлизавета любила повечеряти бургером із оленини. Щоправда, колишній шеф-кухар Єлизавети II Даррен МакГрейді якось згадував, що цю страву ніколи не сервірували з булочками. Королева їла бургери ножем і виделкою і лише з журавлинним соусом.

Улюблені десерти королеви

Зрозуміло, що з віком Єлизавета ІІ скоротила їхню кількість, але вона завжди любила шоколад. Вона віддавала перевагу шоколадним бісквітам і кексам. Іноді тішила себе просто шматочками гарного гіркого шоколаду. Нагадаємо, шоколад має бути з максимальною кількістю какао-бобів. Тільки такий шоколад багатий на антиоксиданти, допомагає знизити ризик серцевих захворювань, покращує роботу мозку.

Словом, хоч дієта королеви Єлизавети й може здатися досить калорійною, але не варто забувати, що вона все життя дотримувалася суворого порядку дня, багато рухалася та здебільшого її дієта складалася з риби, м'яса, а також овочів.