Їжа для бідняків: кухарка аристократів розповіла, чого не їдять мільйонери

Шеф-кухарка з Австралії Аннабель Бауер розповіла, що їжа у фритюрі та нарізана морква вважаються негідними стравами. А сосиски готують з нуля.

Related video

Про це пише Daily Mail.

Австралійська шеф-кухарка і фуд-стилістка Аннабель Бауер працювала у лорда Бенджаміна Менкрофта і леді Емми Менкрофт. А також у багатьох інших дуже багатих клієнтів. І її стравами насолоджувалися принци Вільям і Гаррі.

Аннабель Бауер розповіла, чого не їдять аристократи

Працюючи за наймом, Аннабель влаштувалася в Глостерширі, Англія, у заміському маєтку герцога Бофорта, за два кроки від заміського маєтку нинішнього монарха короля Чарльза в Глостерширі, Хайгроув.

Там вона пропрацювала майже рік кухаркою і нянею в аристократичній родині.

"Мені був лише 21 рік, і для мене було справжнім стресом те, що всі ці справді багаті, аристократичні, а іноді й знамениті люди їли мою їжу. Це був свого роду погляд на верхній і нижній світ аристократичного життя, якого у нас в Австралії насправді немає", — розповіла Аннабель.

За її словами, виявилося, що деякі страви ніколи не подавалися до столу, наприклад, смажені у фритюрі.

"Можна було подати щось на кшталт картопляного пюре, але смажена у фритюрі їжа вважалася чимось плебейським", — каже шеф-кухарка.

Картоплю фрі до столу аристократів не подають Фото: Freepik

Смажену їжу з "chipper" (закусочна, що торгує рибою і картоплею фрі на винос) також вважали стравою нижчого класу.

Також до столу можна було подавати лише певні добірні шматки м'яса: рибай, або філе яловичини.

"Ви ніколи не подаєте рубане або нарізане кубиками м'ясо, тому що це більш дрібні шматки м'яса. Їх можна давати тільки дітям або використовувати для харчування персоналу", — каже вона.

Аннабель Бауер заявила, що деякі продукти харчування неприйнятні на званих обідах у вищому суспільстві, наприклад, рубана морква або бруква. Однак цілу молоду моркву у вищий світ допускали.

Аннабель Бауер розповіла, чого не їдять аристократи

"Ріпа, наприклад, використовується для годування тварин. Одного разу я приготувала пюре зі шведської ріпи з карамелізованою цибулею. Член сім'ї прийшов і сказав мені: "Ти не можеш це подавати. Це корм для худоби", — згадала Бауер.

Ба більше, все, що нагадувало їжу на винос, фастфуд або вироблялося масово, було "повністю заборонено". Те саме правило застосовувалося і до десертів, тобто було б непростимою помилкою подавати готовий десерт, наприклад, куплений у магазині торт.

Зазвичай вона готувала свинячі сосиски з яблуками, які подавала з картопляним пюре і підливою, пиріг з куркою і цибулею-пореєм, а також котлети з лосося.

Простота також була важливою частиною меню вищого класу: з приправ і ароматних трав допускалися тільки найпростіші, на кшталт цибулі, петрушки і часнику.

Вона часто готувала пиріг із патокою і морозиво, яке подавали зі свіжими вершками.

"Леді Менкрофт пояснила мені, що багато років тому наявність морозильної камери вважали чимось особливим, тому можливість приготувати й подати морозиво в себе вдома вважали чимось надзвичайним", — Бауер пояснила, що звичка збереглася.

Аннабель поділилася, що в більш офіційній обстановці існує безліч правил етикету щодо того, як слід подавати їжу.

"На званих обідах розсадження гостей здійснюється дуже ретельно. Найважливіший чоловік мав сидіти поруч із господинею, а найважливіша жінка — поруч із господарем. Потім їжу слід подавати в певному порядку навколо столу, завжди починаючи з господині", — але, за словами Бауер, головною проблемою був старовинний порцеляновий посуд, що його подавали до столу: його слід було мити тільки вручну. І серветки ніколи не прикрашали кільцями. Це був цікавий досвід, тож до Австралії Аннабель Бауер повернулася підготовленою.

"Після повернення до Австралії я готувала для суддів Верховного суду, прем'єр-міністрів і на всіляких важливих заходах", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, якої дієти дотримувалася покійна королева Єлизавета, щоб залишатися у формі.