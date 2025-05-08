Билл Гейтс заявил, что раздаст все свое состояние в 200 млрд долларов

Миллиардер и основатель Microsoft с женой Мелиндой Гейтс создали Фонд Гейтса 25 лет назад и считали, что это будет их наследием. Но теперь Билл Гейтс хочет раздать свое огромное состояние поскорее и закрыть фонд.

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Об этом пишет CNN.

8 мая Билл Гейтс объявил, что теперь он планирует распределить "практически все" свое богатство — по его оценкам, около 200 миллиардов долларов — в течение следующих 20 лет, прежде чем закрыть фонд 31 декабря 2045 года.

Это заявление прозвучало на фоне того, что администрация президента Дональда Трампа работает над сокращением финансирования программ здравоохранения, иностранной помощи и других государственных программ поддержки (именно эти направления поддерживает Фонд Гейтса), что вызывает обеспокоенность по поводу застопорившегося прогресса в исследованиях и других важных проектах.

Билл Гейтс Фото: Instagram thisisbillgates

Гейтс хочет ускорить работу фонда над глобальными инициативами в области здравоохранения и справедливости и надеется, что этот шаг станет примером для других миллиардеров.

Он вместе с бывшей женой и Уорреном Баффетом запустил Клятву дарения в 2010 году, чтобы побудить состоятельных людей жертвовать большую часть своего состояния на благотворительные цели либо при жизни, либо в завещании. Сейчас ее подписали более 240 человек.

"Люди будут много чего говорить обо мне, когда я умру, но я уверен, что пункта "умер богатым" там не будет. Слишком много неотложных проблем нужно решить и использовать ресурсы для помощи людям", — заявил миллиардер, которому в этом году исполнится 70 лет.

Фонд Гейтса, один из крупнейших в мире филантропов, уже пожертвовал более 100 миллиардов долларов с момента своего основания, в том числе на разработку новых вакцин, диагностических инструментов и механизмов доставки лечения для борьбы с болезнями по всему миру. Гейтс увеличил темпы своих пожертвований в последние годы, особенно после пандемии коронавируса, но теперь он хочет ускориться.

В течение следующих 20 лет Фонд Гейтса сосредоточится на трех основных целях: прекращение предотвратимой смертности матерей и младенцев, искоренение смертельных инфекционных заболеваний и избавление сотен миллионов людей по всему миру от нищеты.

Билл Гейтс и его бывшая жена Мелинда Фото: Melinda French Gates/Twitter

Ранее Билл Гейтс обвинил своего коллегу-миллиардера Илона Маска в "убийстве беднейших детей мира" из-за его работы в Департаменте эффективности государственного управления, сокращающем программы международной помощи США.

Текущий чистый капитал Гейтса составляет 108 млрд долларов; индекс миллиардеров Bloomberg ставит его на пятое место среди самых богатых людей в мире. 200 млрд долларов, которые он рассчитывает раздать через фонд в течение следующих 20 лет, поступят из его существующего фонда в размере и его личного богатства, включая любые доходы от текущих бизнес-инвестиций, таких как TerraPower, компания по производству атомной энергии, которую он основал.

Напомним, ранее британский миллиардер Джон Кодуэлл, обладатель состояния в почти 3 миллиарда фунтов стерлингов, заявил, что оставит своих детей без наследства.