Білл Гейтс заявив, що роздасть усі свої статки у 200 млрд доларів

Мільярдер і засновник Microsoft з дружиною Меліндою Гейтс створили Фонд Гейтса 25 років тому і вважали, що це буде їхньою спадщиною. Але тепер Білл Гейтс хоче роздати свої величезні статки якнайшвидше і закрити фонд.

Related video

Про це пише CNN.

8 травня Білл Гейтс оголосив, що тепер він планує розподілити "практично все" своє багатство — за його оцінками, близько 200 мільярдів доларів — протягом наступних 20 років, перш ніж закрити фонд 31 грудня 2045 року.

Ця заява пролунала на тлі того, що адміністрація президента Дональда Трампа працює над скороченням фінансування програм охорони здоров'я, іноземної допомоги та інших державних програм підтримки (саме ці напрямки підтримує Фонд Гейтса), що викликає занепокоєння з приводу заглохлого прогресу в дослідженнях та інших важливих проєктах.

Білл Гейтс Фото: Instagram thisisbillgates

Гейтс хоче прискорити роботу фонду над глобальними ініціативами в галузі охорони здоров'я та справедливості і сподівається, що цей крок стане прикладом для інших мільярдерів.

Він разом із колишньою дружиною та Ворреном Баффетом запустив Клятву дарування 2010 року, щоб спонукати заможних людей жертвувати більшу частину своїх статків на благодійні цілі або за життя, або в заповіті. Зараз її підписали понад 240 осіб.

"Люди будуть багато чого говорити про мене, коли я помру, але я впевнений, що пункту "помер багатим" там не буде. Занадто багато нагальних проблем потрібно розв'язати і використовувати ресурси для допомоги людям", — заявив мільярдер, якому цього року виповниться 70 років.

Фонд Гейтса, один із найбільших у світі філантропів, уже пожертвував понад 100 мільярдів доларів від моменту свого заснування, зокрема на розроблення нових вакцин, діагностичних інструментів і механізмів доставки лікування для боротьби з хворобами в усьому світі. Гейтс збільшив темпи своїх пожертвувань в останні роки, особливо після пандемії коронавірусу, але тепер він хоче прискоритися.

Протягом наступних 20 років Фонд Гейтса зосередиться на трьох основних цілях: припинення відвертаємої смертності матерів і немовлят, викорінення смертельних інфекційних захворювань і позбавлення сотень мільйонів людей по всьому світу від злиднів.

Білл Гейтс і його колишня дружина Мелінда Фото: Melinda French Gates/Twitter

Раніше Білл Гейтс звинуватив свого колегу-мільярдера Ілона Маска у "вбивстві найбідніших дітей світу" через його роботу в Департаменті ефективності державного управління, що скорочує програми міжнародної допомоги США.

Поточний чистий капітал Гейтса становить 108 млрд доларів; індекс мільярдерів Bloomberg ставить його на п'яте місце серед найбагатших людей у світі. 200 млрд доларів, які він розраховує роздати через фонд протягом наступних 20 років, надійдуть з його наявного фонду в розмірі та його особистого багатства, включно з будь-якими доходами від поточних бізнес-інвестицій, таких як TerraPower, компанія з виробництва атомної енергії, яку він заснував.

Нагадаємо, раніше британський мільярдер Джон Кодуелл, володар статків у майже 3 мільярди фунтів стерлінгів, заявив, що залишить своїх дітей без спадщини.