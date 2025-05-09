Даже в туалет с охраной: как прошел первый год Бэррона Трампа в университете

19-летний Бэррон Трамп, младший сын президента США Дональда Трампа и его жены Мелании, заканчивает первый год обучения в Нью-Йоркском университете, и за это время он так и не смог в полной мере влиться в студенческую тусовку.

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Об этом рассказали инсайдеры в беседе с Daily Mail.

Издание получило эксклюзивные фото, где юноша выходит из корпуса Школы бизнеса Стерна в Гринвич-Виллидж на Манхэттене с толпой агентов секретной службы. Бэррон, рост которого составляет больше двух метров, выглядит сосредоточенным и слегка отстраненным. Он прижимает подбородок к груди и поводит плечами, идя за членом своей службы безопасности, за ним следуют еще четыре крепких офицера.

На нем белая рубашка с воротником, черный свитер и темно-синие брюки. Черный рюкзак, перекинутый через плечо, является, пожалуй, единственным признаком того, что он – студент.

Через секунду после того, как были сделаны фотографии, Бэррон сел в ожидавший его черный внедорожник и уехал из кампуса, не видя никакого общения после занятий.

По словам источников, постоянное присутствие секьюрити не дает ему возможности сблизиться с однокурсниками. Вопреки всем стереотипам о колледже, дни Бэррона в кампусе проходят по строгому графику.

Он выходит из Trump Tower, садится во внедорожник с несколькими охранниками, который затем присоединяется к колонне автомобилей Секретной службы в подземном гараже.

Затем эти автомобили сопровождаются полицией Нью-Йорка на протяжении всей 20-минутной поездки в центр города в колледж.

Когда "первый сын США" приезжает, его тайно перенаправляют на другую подземную парковку, а оттуда – в здание учебного заведения.

Попав в аудиторию, он сидит на лекциях, а сотрудники Секретной службы остаются с ним все время, даже сопровождая его в туалет.

После окончания занятий Трамп-младший так же на внедорожнике уезжает домой.

Вне занятий парня не замечали ни за выпивкой с друзьями, ни на вечеринках.

Однако не все так плохо, утверждают источники. У Бэррона есть несколько друзей в кампусе, с которыми он общается преимущественно онлайн. У всех них есть общая страсть к видеоиграм, и сын президента любит футбольный симулятор FIFA.

Как рос и менялся Бэррон Трамп

О личной жизни высокопоставленного студента в кампусе известно очень мало. Его сводный брат Эрик Трамп настаивал в октябре прошлого года, что Бэррон был "самым завидным холостяком в мире". А анонимный источник сообщил, что "он действительно популярен у женщин".

Ранее Фокус писал, что Бэррон засветился на публике в часах Rolex почти за $50 тысяч.