Навіть у туалет з охороною: як минув перший рік Беррона Трампа в університеті

19-річний Беррон Трамп, молодший син президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії, закінчує перший рік навчання в Нью-Йоркському університеті, і за цей час він так і не зміг повною мірою влитися в студентську тусовку.

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Про це розповіли інсайдери в бесіді з Daily Mail.

Видання отримало ексклюзивні фото, де юнак виходить з корпусу Школи бізнесу Стерна в Грінвіч-Віллідж на Мангеттені з натовпом агентів секретної служби. Беррон, зріст якого становить понад два метри, виглядає зосередженим і злегка відстороненим. Він притискає підборіддя до грудей і поводить плечима, ідучи за членом своєї служби безпеки, за ним ідуть ще чотири міцних офіцери.

На ньому біла сорочка з коміром, чорний светр і темно-сині штани. Чорний рюкзак, перекинутий через плече, є, мабуть, єдиною ознакою того, що він — студент.

За секунду після того, як було зроблено фотографії, Беррон сів у чорний позашляховик, що чекав на нього, і поїхав із кампусу, не бачачи жодного спілкування після занять.

За словами джерел, постійна присутність сек'юріті не дає йому можливості зблизитися з однокурсниками. Всупереч усім стереотипам про коледж, дні Беррона в кампусі проходять за суворим графіком.

Він виходить із Trump Tower, сідає в позашляховик із кількома охоронцями, який потім приєднується до колони автомобілів Секретної служби в підземному гаражі.

Потім ці автомобілі супроводжує поліція Нью-Йорка протягом усієї 20-хвилинної поїздки в центр міста до коледжу.

Коли "перший син США" приїжджає, його таємно перенаправляють на іншу підземну парковку, а звідти — у будівлю навчального закладу.

Потрапивши в аудиторію, він сидить на лекціях, а співробітники Секретної служби залишаються з ним увесь час, навіть супроводжуючи його в туалет.

Після закінчення занять Трамп-молодший так само на позашляховику їде додому.

Поза заняттями хлопця не помічали ні за випивкою з друзями, ні на вечірках.

Однак не все так погано, стверджують джерела. У Беррона є кілька друзів у кампусі, з якими він спілкується переважно онлайн. У всіх них є спільна пристрасть до відеоігор, і син президента любить футбольний симулятор FIFA.

Як ріс і змінювався Беррон Трамп

Про особисте життя високопоставленого студента в кампусі відомо дуже мало. Його зведений брат Ерік Трамп наполягав у жовтні минулого року, що Беррон був "найзавиднішим холостяком у світі". А анонімне джерело повідомило, що "він дійсно популярний у жінок".

Раніше Фокус писав, що Беррон засвітився на публіці в годиннику Rolex майже за $50 тисяч.