Скромный, но не нищий: сколько зарабатывает Папа Римский

Новый Папа Римский Лев XIV не будет получать зарплату в традиционном понимании этого слова, но его все равно можно будет назвать весьма состоятельным человеком.

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Об этом пишет Daily Mail.

Папа Римский — верховный глава Римско-католической церкви — не получает традиционной зарплаты. Вместо этого Ватикан, самая маленькая независимая страна в мире, обеспечивает все потребности понтифика — от проживания и питания до путешествий, здравоохранения и безопасности.

Папа Франциск, известный своим бережливым и скромным образом жизни, активно отказывался от любой формы личного дохода в течение всего периода своего пребывания на посту Главы Церкви с 2013 по 2025 год.

Хотя технически Папа может иметь право на небольшой доход — по оценкам, около 2500 евро в месяц, его решение отражало его приверженность простоте.

Папа Франциск на папамобиле Фото: Getty Images

Предыдущие папы также не получали зарплату, но она им и не требовалась. Традиционно жилье Папе Римскому предоставляется в Апостольском дворце, хотя Франциск предпочел остановиться в более простом гостевом доме Domus Sanctae Marthae на территории Ватикана.

Хотя Папа не получает зарплату, он далеко не нищий. Оценки чистого состояния Папы Франциска, включающего доступ к папским активам и финансируемым Ватиканом услугам, колеблются около 12 миллионов фунтов стерлингов.

Новый Папа Римский, которого будут называть Папой Львом XIV получит доступ ко всем сокровищам Ватикана. У него есть доступ к автопарку, официальным резиденциям и щедрым пожертвованиям на благотворительность. Так, будучи Папой Римским, Франциск передал 200 000 евро заключенным римской тюрьмы.

Папа Римский Иоанн Павел II во время визита в Киев в 2001 году

Сам Ватикан существует за счет сложной комбинации пожертвований, инвестиционных доходов, а также доходов от туризма и музеев Ватикана.

Одним из самых известных источников дохода является "Пенсион Петра" — ежегодный сбор средств от католиков по всему миру, который приносит около 20 миллионов фунтов стерлингов в год. Наибольшие взносы поступают из США, Германии и Италии.

Но хотя репутация Ватикана может предполагать наличие толстых кошельков, его финансовое положение далеко от стабильного.

Новый Папа Римский Лев XIV Фото: Vatican News

В 2023 году в Ватикане сообщили о колоссальном дефиците в размере 70 миллионов фунтов стерлингов, что вызвало обеспокоенность Папы Франциска относительно долгосрочной жизнеспособности его пенсионного фонда для сотрудников Ватикана.

В ответ на продолжающиеся финансовые проблемы, усугубленные пандемией, Франциск в 2021 году принял меры по масштабному сокращению заработной платы.

Кардиналы, которые ранее зарабатывали от 4000 до 5500 евро в месяц, столкнулись с сокращением зарплаты на 10 процентов.

Епископы теперь зарабатывают около 3000 евро в месяц, в то время как средний доход рядовых священников в Риме составляет всего 1200 евро.

Ватикан существует в том числе и за счет туризма

Монахи и монахини, которые часто принимают обет бедности, обычно не получают никакой зарплаты, если только не занимают административные должности в Церкви.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие сокровища Ватикана будут доступны первому американскому Папу Римскому. Скромный кардинал Роберт Фрэнсис Прево получит право на проживание в потрясающем дворце возле Рима и только его папское кольцо будет стоит десятки тысяч долларов.