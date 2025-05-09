Скромный, но не нищий: сколько зарабатывает Папа Римский
Новый Папа Римский Лев XIV не будет получать зарплату в традиционном понимании этого слова, но его все равно можно будет назвать весьма состоятельным человеком.
Об этом пишет Daily Mail.
Папа Римский — верховный глава Римско-католической церкви — не получает традиционной зарплаты. Вместо этого Ватикан, самая маленькая независимая страна в мире, обеспечивает все потребности понтифика — от проживания и питания до путешествий, здравоохранения и безопасности.
Папа Франциск, известный своим бережливым и скромным образом жизни, активно отказывался от любой формы личного дохода в течение всего периода своего пребывания на посту Главы Церкви с 2013 по 2025 год.
Хотя технически Папа может иметь право на небольшой доход — по оценкам, около 2500 евро в месяц, его решение отражало его приверженность простоте.
Предыдущие папы также не получали зарплату, но она им и не требовалась. Традиционно жилье Папе Римскому предоставляется в Апостольском дворце, хотя Франциск предпочел остановиться в более простом гостевом доме Domus Sanctae Marthae на территории Ватикана.
Хотя Папа не получает зарплату, он далеко не нищий. Оценки чистого состояния Папы Франциска, включающего доступ к папским активам и финансируемым Ватиканом услугам, колеблются около 12 миллионов фунтов стерлингов.
Новый Папа Римский, которого будут называть Папой Львом XIV получит доступ ко всем сокровищам Ватикана. У него есть доступ к автопарку, официальным резиденциям и щедрым пожертвованиям на благотворительность. Так, будучи Папой Римским, Франциск передал 200 000 евро заключенным римской тюрьмы.
Сам Ватикан существует за счет сложной комбинации пожертвований, инвестиционных доходов, а также доходов от туризма и музеев Ватикана.
Одним из самых известных источников дохода является "Пенсион Петра" — ежегодный сбор средств от католиков по всему миру, который приносит около 20 миллионов фунтов стерлингов в год. Наибольшие взносы поступают из США, Германии и Италии.
Но хотя репутация Ватикана может предполагать наличие толстых кошельков, его финансовое положение далеко от стабильного.
В 2023 году в Ватикане сообщили о колоссальном дефиците в размере 70 миллионов фунтов стерлингов, что вызвало обеспокоенность Папы Франциска относительно долгосрочной жизнеспособности его пенсионного фонда для сотрудников Ватикана.
В ответ на продолжающиеся финансовые проблемы, усугубленные пандемией, Франциск в 2021 году принял меры по масштабному сокращению заработной платы.
Кардиналы, которые ранее зарабатывали от 4000 до 5500 евро в месяц, столкнулись с сокращением зарплаты на 10 процентов.
Епископы теперь зарабатывают около 3000 евро в месяц, в то время как средний доход рядовых священников в Риме составляет всего 1200 евро.
Монахи и монахини, которые часто принимают обет бедности, обычно не получают никакой зарплаты, если только не занимают административные должности в Церкви.
Напомним, ранее Фокус писал о том, какие сокровища Ватикана будут доступны первому американскому Папу Римскому. Скромный кардинал Роберт Фрэнсис Прево получит право на проживание в потрясающем дворце возле Рима и только его папское кольцо будет стоит десятки тысяч долларов.