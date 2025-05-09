Скромний, але не жебрак: скільки заробляє Папа Римський

Новий Папа Римський Лев XIV не отримуватиме зарплату в традиційному розумінні цього слова, але його все одно можна буде назвати досить заможною людиною.

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Про це пише Daily Mail.

Папа Римський — верховний глава Римо-католицької церкви — не отримує традиційної зарплати. Натомість Ватикан, найменша незалежна країна у світі, забезпечує всі потреби понтифіка — від проживання та харчування до подорожей, охорони здоров'я та безпеки.

Папа Франциск, відомий своїм ощадливим і скромним способом життя, активно відмовлявся від будь-якої форми особистого доходу впродовж усього періоду свого перебування на посаді Глави Церкви з 2013 по 2025 рік.

Хоча технічно Папа може мати право на невеликий дохід — за оцінками, близько 2500 євро на місяць, його рішення відображало його прихильність простоті.

Папа Франциск на папамобілі Фото: Getty Images

Попередні папи також не отримували зарплату, але вона їм і не була потрібна. Традиційно житло Папі Римському надають в Апостольському палаці, хоча Франциск вважав за краще зупинитися в простішому гостьовому будинку Domus Sanctae Marthae на території Ватикану.

Хоча Папа не отримує зарплату, він далеко не жебрак. Оцінки чистих статків Папи Франциска, що включають доступ до папських активів і фінансованих Ватиканом послуг, коливаються близько 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

Новий Папа Римський, якого називатимуть Папою Львом XIV, отримає доступ до всіх скарбів Ватикану. У нього є доступ до автопарку, офіційних резиденцій і щедрих пожертвувань на благодійність. Так, будучи Папою Римським, Франциск передав 200 000 євро ув'язненим римської в'язниці.

Папа Римський Іван Павло II під час візиту до Києва 2001 року

Сам Ватикан існує за рахунок складної комбінації пожертвувань, інвестиційних доходів, а також доходів від туризму і музеїв Ватикану.

Одним із найвідоміших джерел доходу є "Пенсіон Петра" — щорічний збір коштів від католиків по всьому світу, який приносить близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. Найбільші внески надходять зі США, Німеччини та Італії.

Але хоча репутація Ватикану може припускати наявність товстих гаманців, його фінансове становище далеке від стабільного.

Новий Папа Римський Лев XIV Фото: Vatican News

У 2023 році у Ватикані повідомили про колосальний дефіцит у розмірі 70 мільйонів фунтів стерлінгів, що викликало занепокоєння Папи Франциска щодо довгострокової життєздатності його пенсійного фонду для співробітників Ватикану.

У відповідь на триваючі фінансові проблеми, посилені пандемією, Франциск 2021 року вжив заходів щодо масштабного скорочення заробітної плати.

Кардинали, які раніше заробляли від 4000 до 5500 євро на місяць, зіткнулися зі скороченням зарплати на 10 відсотків.

Єпископи тепер заробляють близько 3000 євро на місяць, тоді як середній дохід пересічних священиків у Римі становить лише 1200 євро.

Ватикан існує в тому числі й за рахунок туризму

Ченці та черниці, які часто приймають обітницю бідності, зазвичай не отримують жодної зарплати, якщо тільки не обіймають адміністративні посади в Церкві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які скарби Ватикану будуть доступні першому американському Папі Римському. Скромний кардинал Роберт Френсіс Прево отримає право на проживання в приголомшливому палаці біля Риму, і тільки його папська каблучка коштуватиме десятки тисяч доларів.