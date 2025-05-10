В Великобритании спасли уникальный архив Джорджа Оруэлла: что ему грозило

Университетский колледж Лондона (UCL) заявил, что приобрел архив Джорджа Оруэлла, автора культового романа-антиутопии "1984", как "ценную часть культурного наследия Великобритании". В него вошли 160 документов: переписка Оруэлла, первые рукописи, контракты и отзывы читателей в период с 1934 по 1937 год.

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Об этом сообщает The Guardian.

Приобретенные бумаги добавят в Архив Оруэлла, наиболее полное в мире собрание исследовательских материалов, связанных с ним.

Документы, которых насчитывается около 160, позволяют заглянуть в жизнь одного из самых влиятельных британских писателей ХХ века. Они связаны с четырьмя его самыми ранними опубликованными работами – "Дочь священника", "Не выпускайте аспидистру из рук", "Дорога на пирс Уигана" и "Внутри кита" – и включают его наблюдения о политике Европы 1930-х годов, которые помогли сформировать мысли и идеи автора.

Новое приобретение также может похвастаться рукописными записями некоторых из самых известных слов и фраз Оруэлла, таких, как "две минуты ненависти", "новояз" и "Война – это мир. Незнание – это сила. Свобода – это рабство".

Ранее эта коллекция принадлежала его издателю Виктору Голланцу, основавшему одно из ведущих издательств прошлого века Gollancz. После того как компанию приобрела Orion Group, ставшая стала частью Hachette, принадлежащей французской многонациональной компании Lagardère, возникло решение продать архив из-за закрытия склада. Важные документы хранились в десятках ржавых, пыльных картотечных шкафов.

Среди документов архива – телеграммы, переписка и рукописи Оруэлла Фото: Mary Hinkley/University College London Фото: Mary Hinkley/University College London

Распродать архивы Gollancz предложили Рику Гекоски, ведущему реализатору антикварных книг. Решение на продажу архивов одобрили Малкольм Эдвардс, тогдашний директор по издательству Orion, и совет директоров.

"Никого в совете директоров Orion не волновало, куда они пойдут или кому", – написал Гекоски в своей книге 2021 года "Охраняемый драконами".

Изначально он тщетно пытался продать весь архив различным учреждениям, прежде чем разделить его между десятками дилеров, частных коллекционеров и библиотек.

Среди тех, к кому обращался Рик, был и Университетский колледж Лондона. Но тогда он отказался от покупки из-за недостатка финансирования, хотя это стоило бы "значительно меньше", чем 154 тысячи фунтов стерлингов, которые он заплатил сейчас. Покупка стала возможной при поддержке Национального мемориального фонда наследия и библиотек Friends of the Nations

Лиз Томсон, которая освещала торговлю книгами в течение 35 лет, предупреждала о потере "бесценного" архива, когда услышала о его рассеивании. Она была встревожена, узнав, что один дилер продал переписку Голланца по "Скотному двору", еще одному знаменитому повествованию Оруэлла, за 100 000 фунтов стерлингов. В нее входило письмо Оруэлла 1944 года, где он описывал произведение как "маленькую сказку… с политическим смыслом".

Продажа издателя контрастировала с необычайной щедростью Ричарда Блэра, сына Оруэлла, настоящее имя которого Эрик Блэр. В 2021 году Ричард купил 50 писем, чтобы пожертвовать их архиву Оруэлла UCL, опасаясь, что в противном случае они попали бы на рынок, и их больше бы никто не увидел.

"Я очень рад, что Архив Оруэлла принял [документы Голланца], и что они не были рассеяны по миру или поглощены различными коллекционерами", – заявил он.

"1984" сегодня

В прошлом году стало известно, что российским школьникам не рекомендуют читать роман Оруэлла "1984". Произведение посвящено последствиям тоталитаризма, массового контроля и промывания мозгов людей в тоталитарном обществе. Оруэлл, демократический социалист, создал тоталитарное государство в романе по образцу сталинского СССР и нацистской Германии.

Роман, изданный в 1949 году, четырежды экранизировали. Первая киноадаптация вышла в 1954 году, последняя – в 2023-м.

Трейлер фильма "1984" Майкла Рэдфорда 1984 года

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