У Великій Британії врятували унікальний архів Джорджа Орвелла: що йому загрожувало

Університетський коледж Лондона (UCL) заявив, що придбав архів Джорджа Орвелла, автора культового роману-антиутопії "1984", як "цінну частину культурної спадщини Великої Британії". До нього увійшли 160 документів: листування Орвелла, перші рукописи, контракти та відгуки читачів у період з 1934 по 1937 рік.

Related video

Про це повідомляє The Guardian.

Придбані папери додадуть до Архіву Орвелла, найповнішого у світі зібрання дослідницьких матеріалів, пов'язаних із ним.

Документи, яких налічується близько 160, дають змогу зазирнути в життя одного з найвпливовіших британських письменників ХХ століття. Вони пов'язані з чотирма його найбільш ранніми опублікованими роботами – "Дочка священика", "Не випускайте аспідистру з рук", "Дорога на пірс Вігана" і "Всередині кита" – і містять його спостереження щодо політики Європи 1930-х років, що допомогли сформувати думки та ідеї автора.

Нове придбання також може похвалитися рукописними записами деяких з найвідоміших слів і фраз Орвелла, таких, як "дві хвилини ненависті", "новояз" і "Війна – це мир. Незнання – це сила. Свобода – це рабство".

Раніше ця колекція належала його видавцю Віктору Голланцу, який заснував одне з провідних видавництв минулого століття Gollancz. Після того як компанію придбала Orion Group, що стала частиною Hachette, яка належить французькій багатонаціональній компанії Lagardère, виникло рішення продати архів через закриття складу. Важливі документи зберігалися в десятках іржавих, запорошених картотечних шаф.

Серед документів архіву — телеграми, листування та рукописи Орвелла Фото: Mary Hinkley/University College London Фото: Mary Hinkley/University College London

Розпродати архіви Gollancz запропонували Ріку Гекоскі, провідному реалізатору антикварних книг. Рішення на продаж архівів схвалили Малкольм Едвардс, тодішній директор з видавництва Orion, і рада директорів.

"Нікого в раді директорів Orion не хвилювало, куди вони підуть або кому", — написав Гекоскі у своїй книжці 2021 року "Охоронюваний драконами".

Спочатку він марно намагався продати весь архів різним установам, перш ніж розділити його між десятками дилерів, приватних колекціонерів і бібліотек.

Серед тих, до кого звертався Рік, був і Університетський коледж Лондона. Але тоді він відмовився від покупки через нестачу фінансування, хоча це коштувало б "значно менше", ніж 154 тисячі фунтів стерлінгів, які він заплатив зараз. Купівля стала можливою за підтримки Національного меморіального фонду спадщини та бібліотек Friends of the Nations

Ліз Томсон, яка висвітлювала торгівлю книгами протягом 35 років, попереджала про втрату "безцінного" архіву, коли почула про його розсіювання. Вона була стривожена, дізнавшись, що один дилер продав листування Голланца щодо "Скотного двору", ще однієї знаменитої оповіді Орвелла, за 100 000 фунтів стерлінгів. До нього входив лист Орвелла 1944 року, де він описував твір як "маленьку казку... з політичним змістом".

Продаж видавця контрастував із надзвичайною щедрістю Річарда Блера, сина Орвелла, справжнє ім'я якого Ерік Блер. У 2021 році Річард купив 50 листів, щоб пожертвувати їх архіву Орвелла UCL, побоюючись, що в іншому разі вони потрапили б на ринок, і їх більше б ніхто не побачив.

"Я дуже радий, що Архів Орвелла прийняв [документи Голланца], і що вони не були розсіяні світом або поглинені різними колекціонерами", – заявив він.

"1984" сьогодні

Минулого року стало відомо, що російським школярам не рекомендують читати роман Орвелла "1984". Твір присвячений наслідкам тоталітаризму, масового контролю і промивання мізків людей у тоталітарному суспільстві. Орвелл, демократичний соціаліст, створив тоталітарну державу в романі за зразком сталінського СРСР і нацистської Німеччини.

Роман, виданий 1949 року, чотири рази екранізували. Перша кіноадаптація вийшла 1954 року, остання – 2023-го.

Трейлер фільму "1984" Майкла Редфорда 1984 року

Раніше Фокус писав, чому роман "1984" не втрачає своєї актуальності з точки зору науки.