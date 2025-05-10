Требуют второй сезон: какая комедия покорила сердца зрителей Netflix (видео)

В мае стриминговый сервис Netflix представил восьмисерийный фильм "Четыре времени года"", созданный по одноименной романтической ленте 1981 года, и понадобилось чуть больше недели, чтобы он стал одним из самых популярных у пользователей платформы.

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На Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 78% свежести, а зрители и вовсе считают, что это – "10 из 10".

Телевизионная адаптация 2025 года с Тиной Фей, Стивом Кареллом и Колманом Доминго в главных ролях повествует о трех супружеских парах, которые каждый квартал отправляются на совместные выходные. Многолетняя дружба оказывается под угрозой из-за развода одной из них, а сложившаяся ситуация заставляет других пересмотреть свою личную жизнь.

Тина Фей, сыгравшая в сериале, стала его сосценаристом. Известная своей работой над "Студией 30", придала шоу оттенок любимого ситкома, сотрудничая со штатными сценаристами "Студии 30" Лэнгом Фишером и Трейси Вигфилд.

В шоу используются классические музыкальные произведения XVIII века Антонио Вивальди "Времена года" в качестве саундтрека.

Пользователи Netflix не жалеют похвалы.

"Четыре времени года "такие классные, веселые и хорошо написанные. Мне нужно, чтобы они немедленно дали зеленый свет второму сезону", "Тина Фей и весь актерский состав покорили мое сердце! Вы уже посмотрели его запоем?", "Четыре времени года" на Netflix просто великолепны. Хорошая комедия после долгого перерыва. Не смотрел оригинал Алана Алды, но должен", – пишут они.

Критики тоже высоко оценили сериал.

Его окрестили настоящим "шоу для комфорта", при этом оно не "боится немного вытащить вас из зоны комфорта", как прокомментировал Дэвид Опи из Digital Spy. Автор обзора отмечает, что шоу "ударило зрителей неожиданным похолоданием, прежде чем вернуться в уютное тепло, которое может дать только семья, выбранная или нет".

В The Guardian сериал Люси Мэнган сравнила с "Белым лотосом", заявив, что он соответствует высокому качеству.

"Частично "Белый лотос" без смертельных случаев, частично "Девочки Гилмор" на HRT или "Золотые девушки" с мужчинами, "Четыре времени года" – это Фей и ее сценарный и актерский ансамбли в прекрасной форме, все основано на ее строгом интеллекте, остроумии и опыте", – говорится в обзоре. .

Ник Хилтон из The Independent отметил, что шоу было "чем-то вроде наслаждения":

"Жизнь и ее отношения могут избегать простых метафор, но Фей, как и Альда и Вивальди до нее, уловила тонкие изменения температуры, которые смягчают климат человеческого существования".

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