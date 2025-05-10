Вимагають другий сезон: яка комедія підкорила серця глядачів Netflix (відео)

У травні стримінговий сервіс Netflix представив восьмисерійний фільм "Чотири пори року", створений за однойменною романтичною стрічкою 1981 року, і знадобилося трохи більше ніж тиждень, щоб він став одним із найпопулярніших у користувачів платформи.

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На Rotten Tomatoes його рейтинг становить 78% свіжості, а глядачі взагалі вважають, що це — "10 з 10".

Телевізійна адаптація 2025 року з Тіною Фей, Стівом Кареллом і Колманом Домінго в головних ролях розповідає про три подружні пари, які щокварталу вирушають на спільні вихідні. Багаторічна дружба опиняється під загрозою через розлучення однієї з них, а ситуація, що склалася, змушує інших переглянути своє особисте життя.

Тіна Фей, яка зіграла в серіалі, стала його співсценаристкою. Відома своєю роботою над "Студією 30", вона надала шоу відтінку улюбленого ситкому, співпрацюючи зі штатними сценаристами "Студії 30" Ленгом Фішером і Трейсі Вігфілд.

У стрічці використовуються класичні музичні твори XVIII століття Антоніо Вівальді "Пори року" як саундтрек.

Користувачі Netflix не шкодують похвали.

"Чотири пори року" такі класні, веселі та добре написані. Мені потрібно, щоб вони негайно дали зелене світло другому сезону", "Тіна Фей і весь акторський склад підкорили моє серце! Ви вже подивилися його запоєм?", "Чотири пори року" на Netflix просто чудові. Хороша комедія після довгої перерви. Не дивився оригінал Алана Алди, але повинен", — пишуть вони.

Критики теж високо оцінили серіал.

Його охрестили справжнім "шоу для комфорту", при цьому воно не "боїться трохи витягнути вас із зони комфорту", як прокоментував Девід Опі з Digital Spy. Автор огляду зазначає, що шоу "вдарило глядачів несподіваним похолоданням, перш ніж повернутися до затишного тепла, яке може дати тільки сім'я, обрана чи ні".

У The Guardian серіал Люсі Менган порівняла з "Білим лотосом", заявивши, що він відповідає високій якості.

"Частково "Білий лотос" без смертельних випадків, частково "Дівчатка Гілмор" на HRT або "Золоті дівчата" з чоловіками, "Чотири пори року" – це Фей та її сценарний і акторський ансамблі в чудовій формі, усе ґрунтується на її суворому інтелекті, дотепності та досвіді", – йдеться в огляді.

Нік Гілтон із The Independent зазначив, що шоу було "чимось на кшталт насолоди":

"Життя та його стосунки можуть уникати простих метафор, але Фей, як і Альда та Вівальді до неї, вловила тонкі зміни температури, які пом'якшують клімат людського існування".

Раніше Фокус писав, чим налякав глядачів новий слешер "Клоун Френдо".