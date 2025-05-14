Еда, грусть и много-много любви: чем фильм "Бабули" от Netflix покорил зрителей

На стриминговой платформе Netflix вышел комедийный фильм "Бабули" режиссера Стивена Чбоски и сразу же покорил зрителей, заняв первое место в недельном рейтинге. Кроме того, фильм набрал 81% свежести на Rotten Tomatoes.

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Чем же эта картина интересна, разбирался Фокус.

О чем фильм "Бабули"?

В центре сюжета – Джо Скаравелла (Винс Вон). После смерти матери он погружается в воспоминания о детстве через блюда, приготовленные ею и его бабушкой. Его друзья Бруно и Стелла советуют ему открыть ресторан, а в качестве шеф-поваров взять пожилых женщин, которые будут готовить для посетителей блюда по своим старым фирменным семейным рецептам и создавать настоящий уют и тепло.

Огромный плюс картины в том, что в ее основе – реальная история ресторана Enoteca Maria в Нью-Йорке, созданного Джоди Скаравелли. После потери близких он решил воплотить в жизнь мечту, вдохновленную своей бабушкой Доменикой и мамой Марией. В 2007 году на Хайатт-стрит, 27, в Статен-Айленде открылся ресторан, где готовят бабушки со всего мира — от итальянских равиоли до узбекского плова и мексиканских тако.

Enoteca Maria работает до сих пор, предлагая не только еду, но и кулинарные мастер-классы от пожилых мастериц. Это место, где кухня — живая традиция, а каждое блюдо рассказывает историю.

Еще один бонус комедии – ее актерский состав. Крове Вона, зрители увидят Сьюзен Сарандон, Лоррейн Бракко ("Славные парни", "Клан Сопрано"), Бренда Ваккаро, Талия Шайр, звезда "Крестного отца" и "Рокки", Линда Карделлини.

В "Бабулях" опытные актрисы делят экран, чтобы препираться о конкретных регионах Италии, которые они считают своей родиной, или размышлять о своих прошлых ошибках. Сарандон наслаждается специально подобранной ролью самой стильной и дальновидной из всех. То, что ее героиня владеет парикмахерской, вступает в игру во время сцены, где бабушки делают себе новый макияж, попивая лимончелло и рассказывая о своих умерших мужьях, любовниках, которые ушли, или о подводных камнях воспитания детей.

Кто оценит "Бабуль"?

Эта картина понравится тем, кто любит доброе кино со смыслом и историей, а также кулинарию. Еда здесь – это не просто фон, а основополагающая величина, которая является главным проводником памяти. Несмотря на то, что критики замечают в ленте некоторые стереотипы, это не мешает ей быть абсолютно душевной.

Фото: Netflix

Озывы критиков

"Фильм неоднократно доносит до сознания людей свою мысль об объединяющей силе домашней еды как олицетворении общности, и даже несмотря на то, что он перегружает свой повествовательный котел слишком большим количеством ненужных приправ, которые теряются в общей массе, результат в конечном итоге оказывается приемлемым", – пишет Карлос Агилар в своей колонке для Variety.

Патрик Макдональд из Hollywood Chicago добавляет:

"Ничего плохого в том, чтобы иметь немного сентиментального сердца, и Вон расширяет свой кинообраз, играя мужчину средних лет в трауре по маме. "Убийственный ряд" актера имеет отличную химию, и есть легкость, которая заставляет искупление работать. Будьте итальянцами!"

По словам Шери Линден, несмотря на все перипетии сюжета, ни один подтекст не остается необъясненным, и порой музыка подчеркивает то, что зритель уже понял.

"Но актеры всегда находят грациозные ноты, и есть искры в том, как повседневные разговоры обостряются с состраданием. "Бабули" подают то, что не заставляет вас работать. Скорее, они приглашает вас сесть и насладиться", – отмечает она в колонке для The Hollywood Reporter.

Ранее Фокус писал, чем запомнился зрителям фильм ужасов "Клоун Френдо".