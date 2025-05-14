Їжа, смуток і багато-багато любові: чим фільм "Бабусі" від Netflix підкорив глядачів

На стримінговій платформі Netflix вийшов комедійний фільм "Бабусі" режисера Стівена Чбоскі й одразу ж підкорив глядачів, посівши перше місце в тижневому рейтингу. Крім того, фільм набрав 81% свіжості на Rotten Tomatoes.

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Чим же ця картина цікава, розбирався Фокус.

Про що фільм "Бабусі"?

У центрі сюжету — Джо Скаравелла (Вінс Вон). Після смерті матері він занурюється у спогади про дитинство через страви, приготовані нею та його бабусею. Його друзі Бруно і Стелла радять йому відкрити ресторан, а в якості шеф-кухарів узяти літніх жінок, які готуватимуть для відвідувачів страви за своїми старими фірмовими сімейними рецептами і створюватимуть справжній затишок і тепло.

Величезний плюс картини в тому, що в її основі — реальна історія ресторану Enoteca Maria в Нью-Йорку, створеного Джоді Скаравеллі. Після втрати близьких він вирішив втілити в життя мрію, натхненну своєю бабусею Доменікою і мамою Марією. 2007 року на Хайатт-стріт, 27, у Статен-Айленді відкрився ресторан, де готують бабусі з усього світу — від італійських равіолі до узбецького плову і мексиканських тако.

Enoteca Maria працює досі, пропонуючи не лише їжу, а й кулінарні майстер-класи від літніх майстринь. Це місце, де кухня — жива традиція, а кожна страва розповідає історію.

Ще один бонус комедії — її акторський склад. Окрім Вона, глядачі побачать Сьюзен Сарандон, Лоррейн Бракко ("Славні хлопці", "Клан Сопрано"), Бренда Ваккаро, Талія Шайр, зірку "Хрещеного батька" та "Роккі", Лінду Карделліні.

У "Бабусях" досвідчені актриси ділять екран, щоб сперечатися про конкретні регіони Італії, які вони вважають своєю батьківщиною, або розмірковувати про свої минулі помилки. Сарандон насолоджується спеціально підібраною роллю найстильнішої і далекоглядної з усіх. Те, що її героїня володіє перукарнею, вступає в гру під час сцени, де бабусі роблять собі новий макіяж, попиваючи лимончелло і розповідаючи про своїх померлих чоловіків, коханців, що пішли, або про підводні камені виховання дітей.

Хто оцінить "Бабусь"?

Ця картина сподобається тим, хто любить добре кіно зі змістом та історією, а також кулінарію. Їжа тут — це не просто тло, а основоположна величина, яка є головним провідником пам'яті. Попри те, що критики помічають у стрічці деякі стереотипи, це не заважає їй бути абсолютно душевною.

Фото: Netflix

Відгуки критиків

"Фільм неодноразово доносить до свідомості людей свою думку про об'єднуючу силу домашньої їжі як уособлення спільності, і навіть незважаючи на те, що він перевантажує свій оповідний казан надто великою кількістю непотрібних приправ, які губляться в загальній масі, результат в кінцевому підсумку виявляється прийнятним", — пише Карлос Агілар у своїй колонці для Variety.

Патрік Макдональд із Hollywood Chicago додає:

"Нічого поганого в тому, щоб мати трохи сентиментального серця, і Вон розширює свій кінообраз, граючи чоловіка середніх років, який сумує за мамою. "Убивчий ряд" актора має чудову хімію, і є легкість, яка змушує спокуту працювати. Будьте італійцями!"

За словами Шері Лінден, незважаючи на всі перипетії сюжету, жоден підтекст не залишається непоясненим, і деколи музика підкреслює те, що глядач уже зрозумів.

"Але актори завжди знаходять граціозні ноти, і є іскри в тому, як повсякденні розмови загострюються зі співчуттям. "Бабусі" подають те, що не змушує вас працювати. Скоріше, вони запрошують вас сісти і насолодитися", — зазначає вона в колонці для The Hollywood Reporter.

Раніше Фокус писав, чим запам'ятався глядачам фільм жахів "Клоун Френдо".