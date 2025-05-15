15 мая 2025 года: Пахомия Великого — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя рассказывать о своих планах и брать сдачу. Теплая погода в этот день — к солнечному лету.

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Что случилось 15 мая?

Сегодня православная церковь почитает память Пахомия Великого. Он жил в IV веке и много занимался благочестивыми делами по отношению к церкви. Пахомий устроил монашескую жизнь для отшельников на берегах реки Нил и сам стал для них примером. За это его часто называют основателем монастырей монастырей на территории Египта.

Что нельзя делать 15 мая:

девушкам рассказывать о планах;

брать сдачу;

оставлять посуду немытой.

Народные приметы и поверья:

теплая погода к солнечному лету;

идет дождь — в июне часто будет гроза;

на осине обильные серьги – хорошо уродит овес.

День ангела празднуют:

Анастасия, Дмитрий, Макар.

Родились 15 мая:

1856 год – Фрэнк Баум, американский детский писатель, автор серии сказок о стране Оз;

1873 год – Павел Скоропадский, украинский государственный, политический и общественный деятель, военный, Гетман Украинского Государства;

1859 год — Пьер Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1903).

Также в этот день:

1648 год — битва под Желтыми Водами между восставшими украинскими казаками под руководством Богдана Хмельницкого и авангардом войск Речи Посполитой;

1905 год – основан Лас-Вегас;

2022 год — украинская группа Kalush Orchestra с треком "Стефания" победила в конкурсе Евровидение-2022, получив рекордный 631 балл от международного жюри и зрителей.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.