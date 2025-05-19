Ветеринар назвала 10 признаков того, что собака вас обожает

Собаки известны своей безусловной любовью к своему человеку и доказывают это как могут. Существует 10 четких признаков того, что ваш питомец действительно готов за вами в огонь и в воду.

Related video

Способы демонстрации собакой своей преданности и любви в беседе с Daily Mail перечислила Наташа Уотсон, ветеринар из Vetfone.

Приветствие виляющим хвостом

Собаки используют свой хвост для выражения множества различных эмоций. Слегка вертикальное медленное виляние хвостом из стороны в сторону может означать счастье и удовлетворение.

"Если ваша собака приветствует вас таким счастливым вилянием хвоста, – это явный признак того, что она любит вас и рада вас видеть. А если вы видите "вертолетный" хвост, совершающий быстрые круговые движения, значит, она очень взволнована, увидев вас", – отмечает Уотсон.

Фото: Unplash

Зрительный контакт

Собаки, которые испытывают доверие и привязанность к своим хозяевам, часто устанавливают длительный зрительный контакт. Исследования показали, что когда собака смотрит на вас, это может вызвать выброс окситоцина, "гормона любви", как у собаки, так и у владельца. Поэтому нежный взгляд питомца на хозяина – явный признак любви.

Фото: New Scientist

Они дарят вам игрушки

Согласно исследованию, проведенному Tesco Insurance, 31% владельцев собак сообщают, что их питомцы делятся с ними своими игрушками. Большинство собак хорошо разбираются в людях, поэтому если ваш пушистый друг приносит вам игрушку, чтобы вы с ней поиграли, это признак того, что вы достигли безусловного уровня доверия и любви со стороны четверолапого воспитанника.

Фото: Getty Images

Тактильный контакт

Если собаке комфортно со своим хозяином, она будет стараться потереться, прижаться или даже обнять его лапами. 39% владельцев собак сообщают, что их питомцы "целуют" их и обнимают. Этот показатель возрастает до 41%, если человек расстроен.

По словам ветеринара, это происходит потому, что объятия возвращают чувство материнской близости и выделяют феромоны, которые успокаивают собаку.

Фото: Cross Country Dog

Ходят по пятам

Если ваша собака следует за вами из комнаты в комнату, она, скорее всего, проявляет привязанность. Такое поведение означает, что они хотят быть рядом с вами, и, поскольку собаки по своей природе стайные животные, это признак привязанности или преданности.

Инстинкт защитника

Собаки по своей природе защищают тех, кого они любят. Наташа объясняет, что если ваша собака активно охраняет вас или ваш дом, – это один из признаков ее привязанности. Животное хочет защитить вас и демонстрирует преданность и любовь.

"Разговаривают" с вами

Собаки общаются со своими хозяевами разными способами, и одним из них, по словам Уотсон, является вокализация. Хотя некоторые породы более голосистые, чем другие, многие собаки будут "разговаривать" со своими хозяевами лаем или скулением, чтобы привлечь внимание или выразить эмоции.

Если ваша собака лает или издает звуки, когда видит вас или в моменты волнения, это может быть признаком любви и привязанности.

Подпрыгивание

Хотя подпрыгивание иногда можно рассматривать как признак волнения или способ привлечь внимание, это также распространенный способ проявления привязанности у собак. Когда ваша собака прыгает на вас, она может просто выражать свою радость при виде вас или искать близости.

Около 45% владельцев собак признаются, что их пушистый друг садится на них, когда хочет внимания.

Подзыв и дрессировка

Уотсон говорит, что собаки, которые хорошо реагируют на подзыв и команды, часто стремятся угодить своим хозяевам. Их готовность подчиняться показывает доверие и желание сделать вас счастливыми.

Дрессировка укрепляет связь человека и животного, поскольку собаки наслаждаются похвалой и пониманием того, что вы ими гордитесь.

Отражение ваших эмоций

Собаки – очень чуткие существа. Если ваша собака отражает ваши эмоции, это признак того, что она вас любит. Она может чувствовать, когда вы расстроены или счастливы, и соответствующим образом корректировать свое поведение. Например, когда человек подавлен, собака может подойти и сесть рядом или попытается утешить по-своему.

Ранее Фокус писал, что у самой маленькой собаки в мире появился конкурент. Мы также писали, что Джулия Робертс потеряла своего любимого питомца.