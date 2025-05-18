Ей было 19: Джулия Робертс сообщила об утрате (фото)

57-летняя голливудская актриса Джулия Робертс поделилсь со своими почти 13 миллионами подписчиков в соцсети печальной новости о смерти любимой собаки Миртл.

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Фото любимицы она опубликовала в Instagram.

Животное, которое знаменитость взяла из приюта еще щенком в 2006 году, прожило в ее семье 19 лет.

"Наша Миртл. Легенда. 2006-2025", – подписала она фото собаки.

Миртл была любимицей актрисы Фото: juliaroberts

Среди тех, кто выразил сочувствие актрисе, – Дженнифер Энистон.

"Мне так жаль. Я люблю вас всех и всегда здесь", – написала она.

Также Джулию поддержали Эдвард Эннинфул, экс-редактор британского Vogue, актриса Рита Уилсон и другие.

Муж Робертс, режиссер Дэниел Модер, с которым она связала себя узами брака в 2002 году, также поделился особой данью уважения их любимой спутнице.

"Определение Неистовой Верности, даже если она укусила разносчика пиццы. Покойся с миром, Миртл… она же Миртл фон Мерценбергер", – подписал он фото собаки.

Муж Джулии Робертс тоже поделился фотографией Миртл Фото: modermoder

Джулия неоднократно делилась снимками животного и даже появилась вместе с ней в рекламной кампании Chopard Loves Cinema в 2023 году. Робертс, которая является мировым послом бренда роскошных ювелирных изделий, приняла участие в 12-серийном цифровом сериале для кампании.

Режиссер мини-короткометражек – Джеймс Грей. В одном из отрывков Миртл можно было увидеть подпрыгивающей рядом с актрисой во время съемок. В пресс-релизе того времени моменты BTS описывались как то, как звезда "распространяет свою радость и веселье".

"Она вяжет, находит что-то приятное, чтобы сказать о каждом, надевает кроссовки под свои гламурные платья, сама берет камеру под контроль и прерывает репетицию сценария, чтобы обнять свою собаку Миртл, которая прыгает у нее на коленях".

Актриса снялась с собакой для фильма Chopard Loves Cinema в 2023 году

Робертс уже проявляла свою любовь к животным, приняв участие в благотворительном мероприятии в конце прошлого года в декабре. Она объединилась с Be Love Apparel, чтобы показать миру организацию по спасению собак Frankie Lola and Friends. Джулия сфотографировалась с одной из собак.

Ранее Фокус писал, почему Джулия Робертс отказалась от съемок в сиквеле "Ноттинг-Хилл". Мы также писали, где была бы главная героиня "Красотки" сейчас.