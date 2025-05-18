Їй було 19: Джулія Робертс повідомила про втрату (фото)

57-річна голлівудська акторка Джулія Робертс поділилася зі своїми майже 13 мільйонами підписників у соцмережі сумною новиною про смерть улюбленого собаки Міртл.

Related video

Фото улюблениці вона опублікувала в Instagram.

Тварина, яку знаменитість взяла з притулку ще цуценям 2006 року, прожила в її родині 19 років.

"Наша Міртл. Легенда. 2006-2025", — підписала вона фото собаки.

Міртл була улюбленицею актриси Фото: juliaroberts

Серед тих, хто висловив співчуття актрисі, — Дженніфер Еністон.

"Мені так шкода. Я люблю вас усіх і завжди тут", — написала вона.

Також Джулію підтримали Едвард Еннінфул, екс-редакторка британського Vogue, актриса Ріта Вілсон та інші.

Чоловік Робертс, режисер Деніел Модер, з яким вона зв'язала себе узами шлюбу 2002 року, також поділився особливою даниною поваги їхній улюбленій супутниці.

"Визначення Шаленої Вірності, навіть якщо вона вкусила рознощика піци. Спочивай з миром, Міртл... вона ж Міртл фон Мерценбергер", — підписав він фото собаки.

Чоловік Джулії Робертс теж поділився фотографією Міртл Фото: modermoder

Джулія неодноразово ділилася знімками тварини і навіть з'явилася разом з нею в рекламній кампанії Chopard Loves Cinema у 2023 році. Робертс, яка є світовим послом бренду розкішних ювелірних виробів, взяла участь у 12-серійному цифровому серіалі для кампанії.

Режисер міні-короткометражок — Джеймс Грей. В одному з уривків Міртл можна було побачити, як вона підстрибує поруч з актрисою під час зйомок. У пресрелізі того часу моменти BTS описувалися як те, як зірка "поширює свою радість і веселощі".

"Вона в'яже, знаходить щось приємне, щоб сказати про кожного, одягає кросівки під свої гламурні сукні, сама бере камеру під контроль і перериває репетицію сценарію, щоб обійняти свою собаку Міртл, яка стрибає у неї на колінах".

Акторка знялася із собакою для фільму Chopard Loves Cinema у 2023 році

Робертс уже виявляла свою любов до тварин, взявши участь у благодійному заході наприкінці минулого року в грудні. Вона об'єдналася з Be Love Apparel, щоб показати світу організацію з порятунку собак Frankie Lola and Friends. Джулія сфотографувалася з однією з собак.

Раніше Фокус писав, чому Джулія Робертс відмовилася від зйомок у сиквелі "Ноттінг-Гілл". Ми також писали, де була б головна героїня "Красуні" зараз.