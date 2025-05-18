Їй було 19: Джулія Робертс повідомила про втрату (фото)
57-річна голлівудська акторка Джулія Робертс поділилася зі своїми майже 13 мільйонами підписників у соцмережі сумною новиною про смерть улюбленого собаки Міртл.
Фото улюблениці вона опублікувала в Instagram.
Тварина, яку знаменитість взяла з притулку ще цуценям 2006 року, прожила в її родині 19 років.
"Наша Міртл. Легенда. 2006-2025", — підписала вона фото собаки.
Серед тих, хто висловив співчуття актрисі, — Дженніфер Еністон.
"Мені так шкода. Я люблю вас усіх і завжди тут", — написала вона.
Також Джулію підтримали Едвард Еннінфул, екс-редакторка британського Vogue, актриса Ріта Вілсон та інші.
Чоловік Робертс, режисер Деніел Модер, з яким вона зв'язала себе узами шлюбу 2002 року, також поділився особливою даниною поваги їхній улюбленій супутниці.
"Визначення Шаленої Вірності, навіть якщо вона вкусила рознощика піци. Спочивай з миром, Міртл... вона ж Міртл фон Мерценбергер", — підписав він фото собаки.
Джулія неодноразово ділилася знімками тварини і навіть з'явилася разом з нею в рекламній кампанії Chopard Loves Cinema у 2023 році. Робертс, яка є світовим послом бренду розкішних ювелірних виробів, взяла участь у 12-серійному цифровому серіалі для кампанії.
Режисер міні-короткометражок — Джеймс Грей. В одному з уривків Міртл можна було побачити, як вона підстрибує поруч з актрисою під час зйомок. У пресрелізі того часу моменти BTS описувалися як те, як зірка "поширює свою радість і веселощі".
"Вона в'яже, знаходить щось приємне, щоб сказати про кожного, одягає кросівки під свої гламурні сукні, сама бере камеру під контроль і перериває репетицію сценарію, щоб обійняти свою собаку Міртл, яка стрибає у неї на колінах".
Робертс уже виявляла свою любов до тварин, взявши участь у благодійному заході наприкінці минулого року в грудні. Вона об'єдналася з Be Love Apparel, щоб показати світу організацію з порятунку собак Frankie Lola and Friends. Джулія сфотографувалася з однією з собак.
Раніше Фокус писав, чому Джулія Робертс відмовилася від зйомок у сиквелі "Ноттінг-Гілл". Ми також писали, де була б головна героїня "Красуні" зараз.