24 мая 2025 года: преподобного Симеона Столпника — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя заниматься тяжелой домашней работой и жаловаться.
Что случилось 24 мая?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Симеона Столпника. Симеон родился после долгих молитв его матери, которая поклялась отдать ребенка на служение Господу. В юности Симеон остался сиротой, а после увидел видение, после которого пошел в монастырь и подвизался на столпе. Он отчаянно боролся с греховными мыслями, соблазнами и страстями, пребывая все время в молитве. За это Симеон получил от Господа дар чудотворения и прозорливости.
Что нельзя делать 24 мая:
- заниматься тяжелой домашней работой;
- жаловаться, даже самым близким;
- желать другим людям зла;
- давать взаймы денег.
Народные приметы и поверья:
- ярко светит солнце — к урожайному лету;
- много птиц — к хорошей погоде;
- низко летают птицы — летом будет много дождей;
- идет дождь — осенью будет много грибов.
Родились 24 мая:
1881 год — Александр Богомолец, украинский советский врач-патофизиолог и общественный деятель, академик;
1912 год — Михайло Стельмах, украинский писатель, драматург;
1941 год — Боб Дилан, американский певец, поэт и композитор, лауреат Нобелевской премии по литературе (2016);
1964 год — Олег Скрипка, украинский музыкант и общественный деятель, лидер группы "Вопли Видоплясова";
1972 год — Майя Санду, молдавский политический деятель, президент Молдавии с 2020 года, премьер-министр Молдавии (2019);
1973 год — Руслана, украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2004", народная артистка Украины.
Также в этот день:
1571 год — войска крымского хана Девлет-Герая сжигают Москву;
1844 год — из Вашингтона в Балтимор отправляют первую телеграмму азбукой Морзе;
1936 год — создают ФК "Шахтер";
1956 год — в Лугано проходит первый конкурс песни Евровидения, в котором принимают участие 14 представителей семи стран Европы.
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