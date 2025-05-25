25 мая 2025 года: третье обретение главы Иоанна Предтечи — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя оставлять посуду немытой на ночь и рассказывать про свои сны.
Что случилось 25 мая?
Сегодня православная церковь вспоминает третье обретение главы Иоанна Предтечи, которое произошло около 850 года. Во времена гонений и иконоборчества голову Иоанна Предтечи прятали трижды. Позже ее перенесли снова в Константинополь и с торжествами положили в придворную церковь. В настоящее время головова Иоанна Предтечи находится на Афоне.
Что нельзя делать 25 мая:
- оставлять посуду немытой на ночь;
- рассказывать про свои сны;
- считать деньги.
Народные приметы и поверья:
- много цветов на рябине — хорошо уродит хлеб;
- утром много росы — к богатому урожаю;
- поблекли листья на деревьях — стоит его обработать, потому что завелись вредители.
День ангела празднуют:
Елена, Иван, Иннокентий.
Родились 25 мая:
1889 год – Игорь Сикорский, украинский и американский авиаконструктор;
1976 год — Киллиан Мерфи, ирландский актер театра и кино.
Также в этот день:
996 год — в Киеве освящают первую на Руси каменную Десятинную церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы);
1996 год — в Ене чешский легкоатлет Ян Железны устанавливает ныне действующий мировой рекорд в метании копья — 98 м 48 см;
1996 год — в Киеве восстанавливают памятник княгини Ольге, который разрушили в 1919 году;
1997 год — шри-ланкиец А.Джоаким устанавливает мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут;
2014 год — в Украине президентом выбирают Петра Порошенко.
Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.