25 мая 2025 года: третье обретение главы Иоанна Предтечи — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя оставлять посуду немытой на ночь и рассказывать про свои сны.

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Что случилось 25 мая?

Сегодня православная церковь вспоминает третье обретение главы Иоанна Предтечи, которое произошло около 850 года. Во времена гонений и иконоборчества голову Иоанна Предтечи прятали трижды. Позже ее перенесли снова в Константинополь и с торжествами положили в придворную церковь. В настоящее время головова Иоанна Предтечи находится на Афоне.

Что нельзя делать 25 мая:

оставлять посуду немытой на ночь;

рассказывать про свои сны;

считать деньги.

Народные приметы и поверья:

много цветов на рябине — хорошо уродит хлеб;

утром много росы — к богатому урожаю;

поблекли листья на деревьях — стоит его обработать, потому что завелись вредители.

День ангела празднуют:

Елена, Иван, Иннокентий.

Родились 25 мая:

1889 год – Игорь Сикорский, украинский и американский авиаконструктор;

1976 год — Киллиан Мерфи, ирландский актер театра и кино.

Также в этот день:

996 год — в Киеве освящают первую на Руси каменную Десятинную церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы);

1996 год — в Ене чешский легкоатлет Ян Железны устанавливает ныне действующий мировой рекорд в метании копья — 98 м 48 см;

1996 год — в Киеве восстанавливают памятник княгини Ольге, который разрушили в 1919 году;

1997 год — шри-ланкиец А.Джоаким устанавливает мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут;

2014 год — в Украине президентом выбирают Петра Порошенко.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.